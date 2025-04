À l’occasion du très attendu derby entre l’ASSE et l’OL, programmé le 20 avril 2025, le préfet de la Loire a pris un arrêté interdisant le stationnement, la circulation et l’accès au stade Geoffroy-Guichard et au centre-ville de Saint-Étienne pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Une décision sans surprise...

Le préfet de la Loire, Alexandre Rochatte, a publié le 2 avril 2025 l’arrêté n° DS 2025-593 interdisant tout déplacement des supporters de l’Olympique Lyonnais à Saint-Étienne pour la rencontre face à l’ASSE. Cette décision, qui vise à garantir la sécurité publique, fait suite à une longue série d’incidents liés à l’animosité historique entre les deux clubs.

L’arrêté interdit formellement, le 20 avril, tout stationnement, circulation et présence des supporters lyonnais dans un large périmètre autour de Geoffroy-Guichard et du centre-ville de Saint-Étienne. Cette interdiction s’applique aux personnes « se prévalant de la qualité de supporter de l’OL ou se comportant comme tel », une formulation qui laisse peu de place à l’interprétation.

Derby : Le préfet justifie son arrêté par une rivalité ancrée et des antécédents violents

Le document préfectoral revient en détail sur les nombreux incidents survenus lors des précédents derbys. En novembre 2017, des affrontements violents avaient déjà marqué un match entre les deux clubs, malgré un déplacement encadré de 850 supporters lyonnais. Plus récemment, en février 2020, des heurts avaient éclaté en plein centre-ville de Lyon, la veille d’un derby.

Les tensions se sont aussi traduites par des actes de vandalisme répétés : tags haineux sur les murs du stade Geoffroy-Guichard, dégradations de commerces et tentatives d’embuscades contre les convois de supporters. Les autorités notent également l’utilisation des réseaux sociaux pour entretenir la rivalité, parfois à travers des messages provocateurs ou des publications de banderoles volées.

Une interdiction justifiée par un contexte sécuritaire tendu

Le préfet justifie cette décision en évoquant le niveau élevé de menace terroriste et la nécessité de mobiliser les forces de l’ordre sur des missions prioritaires. Dans ce contexte, le risque de débordements violents liés à la présence de supporters lyonnais apparaît incompatible avec les capacités de sécurité disponibles.

Par ailleurs, les forces de l’ordre redoutent des actes de représailles ou des guet-apens orchestrés par des groupes ultras stéphanois. Plusieurs exemples récents sont cités, notamment l’agression d’un individu portant une casquette de l’OL en août 2023, ou les multiples tentatives d’attaque de convois adverses sur les axes routiers.

En conséquence, l’arrêté s’inscrit dans une logique de prévention stricte des violences, dans un contexte où l’ASSE, déjà dans l'oeil du cyclone et sous surveillance du ministère de l'Intérieur, s’apprête à disputer un match à très haute tension.