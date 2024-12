Vainqueurs d’un match crucial face à Montpellier samedi dernier (1-0), les Verts ont subi une nouvelle humiliation à Rennes (5-0). Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 25 Novembre

Ligue 1 : un rival de l'ASSE déjà condamné ?

Le FC Nantes traverse une période des plus préoccupantes après une nouvelle défaite, cette fois-ci à domicile contre Le Havre (0-2), lors de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Ce revers, qui enfonce les Canaris à la place de barragiste, met en lumière des problèmes profonds, tant sur le terrain qu’en tribunes.

La rencontre face au Havre a été marquée par deux interruptions dues à des tensions dans le stade, avec notamment des jets de projectiles venant de la Brigade Loire. Si ces incidents n’ont pas empêché la rencontre de se terminer, ils risquent de coûter cher au club nantais, déjà sous pression. Antoine Kombouaré, revenu à la tête de l’équipe en mars dernier, voit sa position fragilisée malgré le soutien de ses joueurs et de la direction.

Nantes en pleine galère

Sur le plan sportif, le FC Nantes semble incapable de redresser la barre. Avec seulement deux victoires en douze journées, l’équipe affiche un retard inquiétant sur ses concurrents. Face au Havre, les Canaris ont été apathiques, incapables de réagir après les buts de Casimir et Soumaré. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : une possession stérile et seulement deux tirs cadrés sur toute la rencontre.

Antoine Kombouaré refuse néanmoins de sombrer dans le pessimisme. « On n’est pas en fin de saison, ce n’est pas insurmontable », a-t-il déclaré en conférence de presse. Mais le coach est conscient que le FC Nantes ne peut plus se permettre d’enchaîner les contre-performances, surtout à quelques jours d’un déplacement crucial à Paris.

En tribunes, la situation est tout aussi alarmante. La Brigade Loire, noyau dur des supporters, manifeste son mécontentement envers la direction et l’état du club. Si les tensions entre les ultras et la direction ne sont pas nouvelles, elles atteignent aujourd’hui un niveau critique, perturbant même le déroulement des matchs.

Kombouaré encore là, la Brigade Loire bientôt dissoute ?

Malgré tout, Kombouaré semble encore bénéficier d’un soutien relatif, notamment de ses joueurs et d’une partie de la direction. Mais pour combien de temps ? Avec un calendrier compliqué à venir, les Canaris devront impérativement retrouver leur solidité pour éviter de sombrer davantage. Le FC Nantes joue désormais sa survie, non seulement en Ligue 1, mais aussi dans le cœur de ses supporters. Un redressement rapide est indispensable pour redonner de l’élan à un club qui s’enfonce dans la crise.

Pire, Ouest-France annonce ce lundi qu'une procédure de dissolution de la Brigade Loire serait « très sérieusement » étudiée par le ministère de l'Intérieur. Ne pouvant pas être assigné en justice car ne s'était jamais déclaré comme association, le groupe ultra nantais est tout de même considéré comme « un groupement de fait ». À savoir un groupe de personnes constitué en vue de « leur expression collective ». Le Code de la Sécurité intérieure offre la possibilité au gouvernement de procéder à leur dissolution administrative par un décret en conseil des ministres. Si tel était le cas, ce serait un nouveau coup très dur pour le FC Nantes, qui plongerait encore un peu plus dans le marasme.

Mercredi 27 Novembre

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les supporters de l’ASSE

À partir du 29 novembre 2024, le Musée des Verts ouvrira ses portes à une exposition unique en son genre : « Dans l’œil de Philippe ». Cette rétrospective rend hommage à Philippe Masseguin, photographe officiel de l’AS Saint-Étienne de 1999 à 2017, disparu en 2019. À travers son objectif, il a su capturer près de deux décennies d’histoire de l'ASSE, mêlant ferveur populaire et moments d’intimité, qui seront exposés jusqu’au 31 août 2025.

Une immersion dans l’histoire de l’ASSE

Installée sur 130 m², l’exposition propose une plongée dans l’épopée stéphanoise grâce à une soixantaine de clichés soigneusement sélectionnés. Ces photographies, pour certaines inédites, illustrent des instants gravés dans la mémoire collective : le centième derby, le mythique ASSE-OM joué sous la neige, ou encore les moments de joie partagés autour de la Coupe de la Ligue. Plus que de simples souvenirs de match, ces clichés racontent les coulisses du club, la complicité entre joueurs et supporters, et les valeurs qui font la grandeur de l’ASSE.

Philippe Masseguin avait l’art de saisir des scènes intimes et méconnues : des instants suspendus dans les vestiaires, des regards entre coéquipiers ou des moments de communion avec le public. Son travail est bien plus qu’un témoignage visuel, c’est une célébration de la ville et de son peuple qui ont forgé la légende verte. L’exposition invite les visiteurs à redécouvrir ces instants forts sous un angle inédit, porté par la sensibilité et le talent d’un homme qui connaissait l’âme du club mieux que quiconque.

Une ouverture en grande pompe

Le vernissage de l’exposition se tiendra le 29 novembre à 19 h 30, au Musée des Verts, en présence de plusieurs anciens joueurs emblématiques. Cette soirée promet d’être un moment fort pour les amateurs de football et de photographie. Pour les journalistes, des interviews exclusives avec la famille de Philippe Masseguin et les organisateurs seront possibles.

Ne manquez pas cet hommage vibrant à un homme dont les clichés resteront à jamais gravés dans l’histoire de l’ASSE. Rendez-vous au Stade Geoffroy-Guichard pour revivre l’épopée verte à travers l’objectif de Philippe Masseguin.

Jeudi 28 Novembre

L’ASSE connaît son adversaire en Gambardella

Avec quatre victoires dans cette compétition (1963, 1970, 1998 et 2019), Saint-Étienne fait partie des clubs les plus titrés en Gambardella. La victoire de 1998 reste particulièrement mémorable, marquée par une génération dorée comprenant des joueurs comme Patrice Carteron et Jean-Guy Wallemme, qui ont ensuite marqué l'histoire des Verts en équipe première. Ces succès démontrent la capacité du club à produire des talents capables d’évoluer au plus haut niveau.

Cependant, ces dernières années, l’ASSE a connu des fortunes diverses dans cette compétition. Si le club a régulièrement atteint les phases finales, il n'a soulevé la coupe qu'avec la génération 2000/2001 de William Saliba et Aimen Moueffek au 21ᵉ siècle. Malgré tout, l’ADN de formation stéphanois demeure intact, avec une politique axée sur le développement local et la détection précoce des jeunes prometteurs.

Cette saison et comme chaque saison, la Gambardella représente aussi une opportunité cruciale pour les jeunes stéphanois de se révéler sous les projecteurs. En 2024, l’ASSE aborde la compétition avec des ambitions renouvelées. L’objectif est clair : franchir un nouveau palier et réinscrire le club sur la carte des grandes équipes formatrices de l’Hexagone. Les supporters, toujours fidèles, espèrent voir leurs jeunes héros soulever à nouveau ce trophée si symbolique.

Un déplacement en Haute-Savoie

Ce jeudi 28 novembre était effectué le tirage au sort du premier tour fédéral de la Gambardella. L'occasion pour les joueurs de Frédéric Dugand de connaître leur premier adversaire dans cette compétition. Avec la génération 2007 qui a fini demi-finaliste des playoffs l'année dernière, l'ASSE peut nourrir des ambitions. L'ASSE se déplacera en Haute-Savoie pour affronter le FC Annecy (R1) !

Vendredi 29 Novembre

Choix curieux pour un ancien de l'ASSE

Alors que le mercato n'ouvrira ses portes que dans un peu plus d'un mois, de premiers mouvements sont effectués. L'un d'entre eux concerne un ancien de la maison verte : Bakary Sako.

Formé à Châteauroux, Sako fait ses débuts professionnels en Ligue 2 en 2006. Il rejoint l’AS Saint-Étienne en 2009, où il découvre la Ligue 1. Sous le maillot des Verts, Sako devient un élément clé, se distinguant par ses dribbles incisifs et sa capacité à marquer des buts décisifs. Sako traverse la Manche en 2012 pour rejoindre Wolverhampton en Championship (deuxième division anglaise). Il brille par sa régularité et devient rapidement un chouchou des fans grâce à ses nombreux buts et passes décisives. Il aide les Wolves à obtenir la promotion en Championship en 2014 après leur relégation en League One. Retour en France, Grèce, Moyen-Orient, sa fin de carrière est marqué par des courts contrats.

Direction la N2

Sans contrat depuis juillet 2023, il a décidé de s'engager avec le FC93, club de la banlieue parisienne. Le FC93 est un mix entre trois clubs : Bobigny-Bagnolet-Gagny. Ce club qui évolue en N2 (actuellement 2e de sa poule) aspire à monter en N1. L'arrivée de Baky Sako tend à remplir cet objectif. Bonne chance à lui dans ce nouveau projet.

Samedi 30 Novembre

L’ASSE humiliée une fois de plus

Le match commence avec une opposition de style entre les deux équipes. Les rennais ont la possession du ballon mais sans véritablement se créer d'opportunités. L'ASSE pique en contre dès que possible. Sur un premier ballon distribué par Louis Mouton, Mathieu Cafaro part à la limite du hors-jeu et se présente face à Mandanda qui le devance. L'ailier stéphanois est à nouveau trouvé sur un ballon dans le dos de la défense local, il contrôle le ballon et se présente face au portier rennais et frappe... sur le poteau ! La plus belle possibilité de ce début de match. Encore lui, Mathieu Cafaro est trouvé dans le dos de la défense et est poussé de l'épaule dans le dos... l'arbitre ne bronche pas !

Bien que l'ailier stéphanois en ait rajouté, le penalty n'aurait pas été scandaleux ! Le vent va tourner très fort. En effet, sur un corner dégagé à l'entrée de la surface, un joueur rennais frappe et Mathieu Cafaro dévie le ballon de la main. Penalty pour Rennes et carton rouge pour le stéphanois. Après 40 minutes de jeu, le match prend une physionomie catastrophique pour les Verts. Dans le temps additionnel, Ludovic Blas va même doubler la mise suite à une relance ratée d'Abdelhamid puis une intervention manquée de Batubinsika. Il fusille Larsonneur et marque le 2-0. C'est le score à la pause d'un match bien mal engagé.

Rennes déroule après la pause

Malgré cinq minutes intéressantes, Rennes va inscrire le 3e but après 7 minutes dans cette seconde période suite à un laxisme assez étonnant dans la surface. La marée continue pour les Verts qui sont acculés dans leur surface et défendent quasiment systématiquement. Seul Wadji montre une option crédible pour marquer un but et sauver l'honneur. Arnaud Kalimuendo va s'offrir un triplé en marquant deux buts supplémentaires dont un second sur penalty. La déroute est totale, la fin du match est sifflée sur ce score de 5-0.

Dimanche 1er Décembre

Dimanche 1er Décembre

Malgré cette nouvelle humiliation, la rédaction de Peuple Vert vous souhaite un bon dimanche.