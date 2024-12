Fabien Lemoine, l'ancien milieu de terrain de l'ASSE, s'est livré sur l'actualité stéphanoise dans les colonnes de Poteaux-carrés. Extraits.

"Au départ, j’avais un peu peur. Le premier match à Monaco était encourageant malgré la défaite, le deuxième perdu à Geoffroy contre Le Havre m’a contrarié et le troisième lourdement perdu à Brest m’a un peu inquiété. Je me disais : « ça va être dur. » Heureusement Sainté a fait tourner le compteur points depuis grâce à ses 4 victoires dans le Chaudron. Heureusement que Sainté engrange à la maison car à l’extérieur, les Verts ont beaucoup plus de mal. Ils ont quand même eu le mérite d’arracher un point à la Beaujoire alors qu’ils étaient très mal embarqués lors de cette rencontre."

"Depuis quelques matches, le milieu de terrain fait beaucoup de bien à l’équipe. Chacun dans leur registre, Pierre Ekwah, Louis Mouton et Benjamin Bouchouari sont intéressants. Bouchouari, moi j’aime beaucoup. Il me fait penser un peu à Verratti. Avec son profil, son gabarit, son style de jeu un peu à risque, il apporte énormément dans la tenue du ballon, dans le tempo qu’il imprime au jeu. J’aime l’énergie de Mouton et je me retrouve un peu en lui, il n’est pas avare d’efforts, a un gros volume. J’apprécie aussi Ekwah, j’avoue que je ne le connaissais pas. C’est une sentinelle moderne, un top profil, avec un super pied gauche. Il sait jouer long ou court. C’est quelqu’un qui veut le ballon. Depuis que les Verts ont ce trio-là, ça pèse dans la balance."

"Je vois Sainté se maintenir, je ne vais pas dire facilement, mais assez facilement. Je ne les vois pas à trembler encore à deux matches de la fin, à un point d’écart ou à compter sur les résultats des autres. Moi je vois les Verts finir entre 11 et 14, assez confortablement installés, à ne pas se faire peur. Comme le club a été racheté par un milliardaire, des supporters s’attendaient à ce que le club recrute direct des grands noms mais n’a pas été le cas. Ça fait quand même longtemps que Sainté n’a pas recruté un mec où tu te dis « wow ! » Après, ils ont recruté des bons joueurs, hein ! Mais quand tu vois l’effectif, tu te dis que ça va être la bagarre. Mais les Verts sont capables de jouer un bon football. On l’a vu contre Auxerre notamment."

"L’ASSE a un atout énorme que bon nombre de clubs lui envient : Geoffroy-Guichard. Quand t’as plus de 30 000 fervents supporters qui te portent, ça aide. Au tout début, peut-être que des joueurs tremblaient un petit quand ils évoluaient dans le Chaudron mais là, ils ont pris l’atmosphère de la Ligue 1. Le public sait très bien que c’est une saison charnière et qu’il faut se maintenir pour avoir sans doute de meilleurs joueurs dans les années à venir. C’est très important de rester dans l’élite, ce serait catastrophique de redescendre en Ligue 2. Le public a conscience qu’on ne joue pas les places européennes cette saison mais il va jouer à fond son rôle de 12e homme. Un stade comme ça, ça gagne des points."

Son avis sur le nouveau projet Kilmer

"Je trouve ça bien que Kilmer n’ait pas tout changé. Ils ont amené leurs gars mais ont maintenu quand même les gens qui connaissent le club. Je ne sais pas si ça se passe bien en interne mais vu de l’extérieur ça me parait intéressant. J’ignore si l’organisation actuelle va perdurer mais je trouve ça bien que les nouveaux dirigeants prennent le temps de bien connaître le club et son environnement. S’ils ont acheté ce club, c’est que ça leur parle et qu’ils veulent s’appuyer sur l’institution, sur la force des supporters stéphanois. Si ça se passe mal, il faut avoir des garants du bateau qui puissent un peu contenir tout le monde. Mais il n’y pas de raison que ça passe mal."

"Après, il faut trouver l’équilibre. Quand tu vas recruter plein d’étrangers, il faut voir quelle identité tu veux donner à ton équipe, à ton club. C’est bien d’importer car les gens t’ouvrent à d’autres choses, à d’autres mentalités. Les étrangers ont vraiment d’autres mentalités. Brandao par exemple, quand il est arrivé, il a amené un truc qu’on n’avait pas. Je pense que c’est bien de procéder par petites touches, il faut quand même que tu maintiennes un certain pourcentage de ton équipe avec cette fiabilité, cette connaissance du niveau, de la division. Loïc en a conscience."

"Rennes, 20 M€, ça ne les fait pas bouger. L'ASSE n’est pas dans ces enveloppes-là quand bien-même le club est désormais la propriété d’un milliardaire canadien. Mais les Verts ont quand même mis près de 10 M€ sur Stassin. J’ai l’impression que Kilmer veut y aller step by step. Ce n’est sans doute pas plus mal. Après, il fait absolument que tu te maintiennes cette année, sinon tu reperds du temps dans ton développement. Ce serait pénible. Mais je pense que les nouveaux propriétaires du club en ont conscience et n’hésiteront pas à mettre un peu la main à la poche lors du mercato s’ils estiment que ça peut renforcer l’effectif en vue d’un maintien serein. La vente du club était indispensable. On se rend compte qu’aujourd’hui, seuls les clubs sous pavillon étranger arrivent à exister."