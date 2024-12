Après une prestation ratée (défaite 2-0) lors de leur dernière rencontre en Ligue 1 contre l'OM, les joueurs de l’ASSE abordent une semaine cruciale pour retrouver leur rythme et affiner leur stratégie. Sous la houlette de leur entraîneur, l’équipe stéphanoise entame un programme d’entraînement dense, mêlant préparation physique, travail tactique et exercices techniques. L'objectif ? Corriger les lacunes observées et monter en puissance pour leur prochain match.

Entre séances collectives, analyses vidéo et ateliers spécifiques pour certains postes, les Verts se préparent avec sérieux pour renouer avec la victoire. Retour sur le planning de la semaine où toutes les séances se dérouleront à huis clos.

Lundi 9 décembre - ASSE

Entraînements des pros et des féminines à huis clos

ASSE.TV : Le replay d'ASSE - Guingamp (Arkema PL) et AS Saint-Etienne - Marseille (Ligue 1 McDonald's)

Mardi 10 décembre - ASSE

Entraînements des pros et des féminines à huis clos

Site officiel : Les photos des séances d'entraînement

Mercredi 11 décembre - ASSE

Entraînements des pros et des féminines à huis clos

Site officiel : Les photos de la séance d'entraînement

ASSE.TV : Inside Match Weel épisode 15

Jeudi 12 décembre

Entraînements des pros et des féminines à huis clos

Conférence de presse avant #TFCASSE (Ligue 1 McDonald's) et #ASSEPSG (Arkema Première Ligue)

Site officiel : Les photos de la séance d'entraînement et le compte rendu des conférences de presse

Vendredi 13 décembre

Ligue 1 McDonald's (Journée 15) : Toulouse - ASSE au Stadium (20h45)

Site officiel : Le live-texte, les photos et les réactions d'après-match

Arkema Première Ligue (Journée 11) : ASSE - Paris SG au stade Geoffroy-Guichard (21h)

Site officiel : Le compte-rendu, les photos et la réaction du coach

Samedi 14 décembre

National 3 (Journée 11) : Bourgoin-Jallieu - AS Saint-Etienne au stade Pierre-Rajon (18h)

Site officiel : Le compte-rendu et la réaction du coach

Dimanche 15 décembre

Gambardella (1er Tour) : FC Annecy - AS Saint-Etienne au Parc des Sports n°2 (14h30)

Site officiel : Le compte-rendu et la réaction du coach

