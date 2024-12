L’AS Saint-Étienne (ASSE) se prépare à affronter Toulouse dans un match crucial pour le maintien en Ligue 1. Ce sera le dernier match de l’année 2024, et l’enjeu est de taille pour deux équipes en difficulté. Toulouse, également en lutte pour rester dans l’élite, accueillera des Verts qui peinent à trouver leur rythme, notamment à l'extérieur.

Une ASSE diminuée se prépare à un choc crucial contre Toulouse

L’AS Saint-Étienne, plongée dans les bas-fonds du classement de Ligue 1, se rendra à Toulouse pour un duel de la peur, avec une équipe sérieusement diminuée par les blessures et les suspensions. Après une défaite frustrante contre Marseille, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio a exprimé son inquiétude quant à la profondeur de son effectif pour ce dernier match de l’année, essentiel dans la course au maintien. Voici ses mots au micro de DAZN " Ce soir, il nous a manqué la possibilité de faire souffler certains garçons. Et pour le match de vendredi, je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer beaucoup de monde. Cela va être encore un défi à relever."

Un effectif décimé

Les Verts, déjà en grande difficulté cette saison, doivent composer avec une cascade d’absences. Dall’Oglio a confirmé à la fin du match contre Marseille que peu de joueurs blessés seront opérationnels d’ici le déplacement à Toulouse. Mickaël Nade, pilier défensif, reste indisponible. Bien que Nade puisse espérer un retour pour le match de Coupe de France, le club pourrait choisir de ne prendre aucun risque pour éviter une rechute. Cette prudence s’inscrit dans un contexte où l’ASSE ne peut se permettre d’aggraver ses problèmes défensifs.

La ligne défensive est également amputée de Yvann Maçon, absent jusqu’à fin janvier après une opération chirurgicale. Ce coup dur affaiblit un peu plus les options défensives déjà réduites de Dall’Oglio.

En attaque, l’absence prolongée de Boakye, qui avait purgé son match de suspension mais s’est blessé tombe mal. Aussi, le Sénégalais Wadji, héros de la montée, ne sera pas rétabli non plus. Old, quant à lui, est hors des terrains jusqu’à mars 2025 minimum, une absence de longue durée qui handicape l’équilibre de l’équipe.

Des retours limités

Le seul motif de satisfaction pour Dall’Oglio pourrait être le retour potentiel de Aïmen Moueffek, qui s’était blessé à Rennes après avoir reçu une béquille sévère. Le polyvalent milieu de terrain reste toutefois incertain et pourrait ne pas être aligné d’entrée, son état de forme étant encore à évaluer.

Anthony Briançon et Thomas Monconduit, deux joueurs expérimentés, poursuivent leur réathlétisation et ont commencé à réintégrer les entraînements collectifs. Si leur retour sur le banc n'est pas impossible, il est peu probable qu’ils soient titularisés, étant encore en phase de récupération.

Enfin, Mathieu Cafaro, suspendu pour deux matchs après son carton rouge contre Rennes, purge son dernier match de suspension et sera de retour pour le 32e de finale de coupe de France.

Une situation critique

Avec une telle liste d’absents, Saint-Étienne se présente à Toulouse dans une position extrêmement vulnérable. Cette fragilité pose des défis tactiques majeurs à Olivier Dall’Oglio, qui devra bricoler pour aligner un onze compétitif. Le coach devra notamment trouver des solutions dans un secteur défensif décimé et un milieu de terrain où l’absence de puissance continue de se faire ressentir. En attaque, le manque de profondeur risque de peser lourd contre une équipe de Toulouse qui voudra profiter de l’avantage de jouer à domicile.

L’urgence du maintien

Ce déplacement à Toulouse représente bien plus qu’un simple match : il pourrait être déterminant dans la lutte pour le maintien. À l’heure actuelle, l’ASSE pointe dangereusement près de la zone rouge, et une nouvelle défaite compliquerait encore davantage la mission de survie en Ligue 1. Pour les Verts, ce match sera aussi une épreuve mentale, où il faudra surmonter les absences et les doutes pour espérer décrocher un résultat.

Face à une équipe de Toulouse également en quête de points, Saint-Étienne devra faire preuve de solidarité et de pragmatisme. La trêve hivernale qui suivra ce match pourrait être salvatrice pour les Verts, mais avant cela, il faudra tout donner pour terminer l’année sur une note positive.