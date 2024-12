La 14ème journée de Ligue 1 s'est terminée ce dimanche soir par la réception de l'Olympique de Marseille dans un Chaudron chaud bouillant, qui a célébré la Sainte Barbe d'un côté et les 25 ans de l'Avant Garde de l'autre côté. Geoffroy-Guichard aurait peut-être pu battre son record d'affluence de la saison si le parcage visiteurs avait été ouvert. Finalement, l'ASSE a réalisé sa deuxième meilleure affluence de la saison.

45. C'est le nombre de matchs de Ligue 1 qui se sont joués devant plus de 30.000 spectateurs depuis le début de saison (en 126 matchs, soit 36%). Le Top 10 des affluences est logiquement occupé par deux équipes, qui possèdent les stades aux plus importantes capacités d'accueil : Marseille et Lyon.

Top 10 des affluences de la saison :

Marseille - PSG : 66.115 supporters Marseille - Nice : 65.803 supporters Marseille Monaco : 64.277 supporters Marseille - Auxerre : 64.168 supporters Marseille - Reims : 63.841 supporters Lyon - ASSE : 58.082 supporters Lyon - Auxerre : 54.868 supporters Marseille - Angers : 54.458 supporters Lyon - Monaco : 54.382 supporters Lyon - Marseille : 53.228 supporters

Dans les 45 matchs concernés, huit clubs sont représentés : Marseille, Lyon, Paris, Lille, Lens, Saint-Étienne, Nantes et Toulouse.

L'ASSE place 5 affluences dans ce "Top 45" :

ASSE - Lens : 36.832 supporters (35ème du classement) ASSE - Marseille : 35.350 supporters (36ème) ASSE - Strasbourg : 33.043 supporters (39ème) ASSE - Montpellier : 33.008 supporters (40ème) ASSE - Auxerre : 31.445 supporters (41ème)

Les deux autres matchs joués dans le Chaudron depuis le début de saison se sont déroulés dans un stade à huis-clos partiel, influant grandement sur les affluences :

ASSE - Le Havre : 16.958 supporters

ASSE - Lille : 22.144 supporters

Cette saison, 13 rencontres ont fait l'objet de fermetures de tribunes de la part de la LFP (hors parcages), soit 10,3% des matchs :

J1 -Rennes/Lyon : Fermeture partie basse tribune Mordelles fermée

J1 - Brest/Marseille : Fermeture Bloc C tribune Quimper

J2 - Lens/Brest : Fermeture espace Red Tigers

J2 - ASSE/Le Havre : Fermeture Kop Nord + Kop Sud

J2 - Paris/Montpellier : Fermeture 5 espaces du Virage Auteuil

J2 - Nice/Toulouse : Fermeture partie basse Tribune Populaire Sud

J2 - Lille/Angers : Fermeture partie basse Tribune Nord

J3 - Brest/ASSE : Fermeture Bloc C tribune Quimper

J4 - ASSE/Lille : Fermeture Kop Sud

J7 - Marseille/Angers : Fermeture espaces MTP et CU84

J12 - Paris/Toulouse : Fermeture partielle tribune Auteuil

J13 - Lyon/Nice : Fermeture espace Lyon 1950

J14 - Nantes/Rennes : Fermeture partielle Tribune Loire (mesure conservatoire)

Logiquement les moyennes d'affluences en ressortent dégradées.

Moyennes d'affluence sur l'ensemble des matchs :

Marseille : 63,131 supporters par match en moyenne Lyon : 52.461 supporters Paris SG : 47.575 supporters Lille : 41.148 supporters Lens : 37.831 supporters Nantes : 30.234 supporters Saint-Étienne : 29.826 supporters Rennes : 27.234 supporters Toulouse : 26.674 supporters Nice : 24.500 supporters Le Havre : 20.673 supporters Strasbourg : 19.448 supporters Reims : 16.676 supporters Auxerre : 16.492 supporters Brest : 14.747 supporters Montpellier : 14.094 supporters Angers : 13.822 supporters Monaco : 9.134 supporters

Moyennes d'affluence basée sur les matchs joués sans sanctions :