Avant le coup d'envoi, Eirik Horneland (ASSE) a répondu aux questions d'Alexandre Ruiz. L'occasion d'affirmer à nouveau son plan de jeu et ses idées.

Quel type de coach êtes-vous ? Très défensif comme un Simeone ou plus offensif à Jurgen Klopp ?

Eirik Horneland (ASSE) : "Un peu des deux. Je pense qu'il faut avoir une bonne structure défensive. C'est ce qu'on essaie de construire, bien évidemment."

L'ASSE doit encore faire mieux

Quelle a été votre première impression après ce premier match et cette victoire face à Reims ?

Eirik Horneland (ASSE) : "On est bien sortis, ça a proposé un bon début. Mais, on doit encore progresser dans nos performances pour aller plus haut. C'est ce qu'on va essayer également de faire face au PSG."

Horneland n'est pas un DATA boy

Est-ce que vous êtes un spécialiste des DATA ? Vous aimez les données ? On a vu beaucoup de papiers sur vous concernant les DATA. Est-ce que c'est un fait qui vous a inspiré dans votre gestion ?

Eirik Horneland (ASSE) : "Il faut être soi-même, bien évidemment, il faut faire attention à tous les détails. Quand on est en top management, il faut faire attention à tout ça. Il y a beaucoup de choses à manager. Les data font partie de cela.

Nous devons souffrir de temps en temps, je pense. Le plus important pour moi, c'est que nous devons vouloir sortir et jouer du bon football pour voir si nous pouvons faire mal à Paris sur certains moments d'attaque, parce que nous ne pouvons pas souffrir pendant 90 minutes.

Saint-Etienne a la plus faible possession de jeu en Ligue 1. On doit avoir plus de possession. On doit changer ça. Notre style de défense, avec beaucoup de pression sur le ballon, on doit être très haut pour gérer les moments de pression, autant sur le plan d'attaque et de la défense. On doit absolument prendre cette position. On va tout faire pour développer tout ça."