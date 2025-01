Ce week-end, de nombreux anciens Stéphanois étaient engagés avec leurs équipes respectives. Certains se sont particulièrement illustrés, notamment Mahdi Camara, jouant un rôle clé dans les performances de leurs clubs. Tour d’horizon des anciens Verts qui ont brillé lors de cette journée.

Kolodziejczak et le Paris FC renouent avec la victoire

Après deux défaites consécutives, le club francilien s'est relancé en s'imposant face à Amiens, sous les yeux de Jurgen Klopp. L'ancien défenseur des Verts, Timothée Kolodziejczak, s'est illustré dans cette rencontre en délivrant la passe décisive du seul but du match. Sur un centre parfaitement ajusté, il a trouvé Pierre-Yves Hamel dans la surface, permettant ainsi au Paris FC de s'imposer. Un succès précieux qui replace les Parisiens à égalité de points avec leur rival lorientais.

Mahdi Camara offre la victoire à Brest contre l’OL de Jordan Veretout

Dans un match animé, Brest est venu à bout de l'OL sur le score de 2-1. Mahdi Camara a ouvert le score en profitant d’un centre mal repoussé, avant de se distinguer une nouvelle fois sur le second but brestois. Lancé en profondeur, il a su faire preuve de vista pour offrir une passe décisive spectaculaire à Ludovic Ajorque, qui n’a eu qu’à conclure. Fidèle à lui-même, Camara a taquiné le public lyonnais, rappelant avec malice son attachement à l'ASSE. Mahdi Camara : "J'ai un peu chambré les Lyonnais, c'est bon enfant! J'ai été formé à Saint-Etienne, c'est un club qui me tient à coeur, c'est un petit geste pour eux. Je pense qu'ils ont apprécié et qu'ils ont compris le message (sourire)"

Les anciens Stéphanois ont également marqué ce match, puisque Jordan Veretout a réduit le score pour Lyon juste avant la pause. Bien placé à la réception d’un centre, il a ajusté sa frappe avec précision pour maintenir son équipe dans le match. Une rencontre haletante qui tourne finalement à l’avantage du club breton.

Bakary Sako et le FC 93 prennent la tête

Le FC 93 continue son excellent parcours en tête du championnat après une victoire précieuse contre Fleury Mérogis, son dauphin. Ce derby, au sommet de la poule C de National 2, a confirmé la domination du leader, qui s'est imposé 2-0. C’est Bakary Sako qui a ouvert le score, lançant parfaitement son équipe sur la voie du succès. Grâce à cette victoire, le FC 93 creuse l’écart et compte désormais quatre points d’avance sur son poursuivant.

Ricky van Wolfswinkel marque dans un match prolifique

Ricky van Wolfswinkel retrouve progressivement une place de titulaire et, surtout, son efficacité devant le but. Ce week-end, Twente affrontait Willem II dans un match spectaculaire qui s’est soldé par un score fleuve de 6-2 en faveur de Twente. L’ancien attaquant des Verts a participé à la fête en inscrivant un but, contribuant ainsi à une victoire éclatante pour bien débuter l’année.