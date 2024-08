Samedi, à 16h30, les Verts affronteront pour leur dernier match de préparation une équipe de Kiel qui leur ressemble un peu. Tout juste promus en Bundesliga, le Holstein Kiel possède une riche histoire vieille d’il y a plus d’un siècle ! La ville portuaire, connue pour son équipe de handball, va désormais exister grâce au football… Comme en 1912, année où elle a été sacrée championne d’Allemagne !

Fondé en 1900, Holstein Kiel est le fruit de la passion pour le sport dans la ville portuaire du nord de l’Allemagne. À l’origine un club multisport, il s’oriente rapidement vers le football, sport alors en plein essor dans le pays. Les premières décennies du XXe siècle voient le club briller sur la scène nationale. En 1912, Holstein Kiel se hisse au sommet du football allemand, remportant un championnat qui reste, à ce jour, le joyau de son palmarès.

Holstein Kiel, une ancienne gloire oubliée…

À cette époque, l’Allemagne est divisée en plusieurs ligues régionales, et le titre national est l’aboutissement de dures batailles sur des terrains souvent boueux, loin du glamour moderne du football. Mais les victoires sont de courte durée. Les deux Guerres mondiales bouleversent la nation, et le club, comme tant d’autres, est plongé dans le chaos. L’après-guerre n’est pas plus clément. Holstein Kiel, privé de ressources, lutte pour se maintenir à flot dans un environnement footballistique en pleine mutation. Les décennies passent, marquées par des tentatives désespérées pour retrouver les hauteurs d’antan, mais le club reste embourbé dans les divisions inférieures.

Pourtant, le destin de Holstein Kiel n’est pas celui de l’oubli. Au tournant du XXIe siècle, une renaissance s’amorce. Les années 2000 et 2010 sont celles de la reconstruction, de la formation de jeunes talents et d’une résurgence de l’esprit de compétition. Le point culminant de ce renouveau est atteint en 2017, lorsque le club accède à la 2. Bundesliga pour la première fois en plus de trente ans. Holstein Kiel se bat, se forge une nouvelle identité, et défie les pronostics.

Un club qui partage des valeurs avec l’ASSE !

En 2021, le club frôle l’exploit ultime : une montée en Bundesliga, échouant de peu lors des barrages face au FC Cologne. Le Holstein-Stadion, bien que modeste, devient le théâtre de ces nouveaux exploits, rempli de supporters dont la fidélité ne faiblit jamais. Holstein Kiel incarne le football régional, celui qui puise sa force dans la communauté, dans l’attachement à une ville et à une région. Ici, on croit au travail acharné, au développement des jeunes, et à la possibilité de rivaliser avec les plus grands malgré des moyens limités. Holstein Kiel n’est pas un géant du football allemand, mais il est le symbole d’une histoire qui se réinvente, d’une flamme qui ne s’éteint jamais. La saison dernière est la bonne, et à force de travail et de persévérance, le club allemand accède enfin à l’élite du football allemand, rivalisant dorénavant avec le handball qui fait la fierté de la ville de Kiel !

Un mercato opéré avec méthode et sans folies

Holstein Kiel effectue cet été un mercato méthodique et mesuré au moment de retrouver l’élite. Deux éléments sont arrivés de Rostov (Rus). Il s’agit d’Armin Gigovic, milieu de terrain Suédois prêté à Midjtylland l’an passé par le club russe et qui a participé à la campagne européenne de l’équipe danoise. L’autre a évolué durant toute la saison avec Rostov et joue également au milieu de terrain. Il s’agit de Magnus Knudsen, joueur danois qui a notamment évolué dans les équipes nationales jeunes.

Alors que l’ASSE se cherche un latéral gauche, Kiel a trouvé le sien du côté de l’Union Berlin. Le Polonais, Tymoteusz Puchacz (25 ans), est arrivé après avoir été prêté par Berlin au club de Kaiserslautern en 2. Bundesliga (D2 allemande).

Le début de préparation de Holstein Kiel n’est pas très reluisant au niveau des résultats. Débutée le 12 juillet dernier, la campagne de matchs amicaux se solde à ce jour par deux défaites et un match nul. Accrochés (0-0) par le dernier 11ème du championnat du Danemark, Sønderjyske Fodbold, ils ont ensuite été défaits par l’Akademisk Boldklub Copenhague (D2 danoise) sur le score de 1-0 et le club allemand de Mönchengladbach (1-0). Ce sera dons la 4ème rencontre de préparation du promu allemand qui semble à première vue à portée de l’ASSE.