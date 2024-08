Les joueuses de l’ASSE poursuivent leur très active préparation. Après une semaine rythmé entre entraînement et stage chez les pompiers du SDIS 42, c’est un autre stage qui se profile. Comme leurs homologues masculins, elles ont pris la direction du Chambon-sur-Lignon.

Les Vertes prennent aussi la direction du Chambon-sur-Lignon

La semaine prochaine risque d’être également très rythmé pour les joueuses de Laurent Mortel. Le coach stéphanois et l’ensemble de son staff ont sans doute préparé un stage assez chargé à un mois et demi de la reprise du championnat. Les très belles installations du Chambon-sur-Lignon sont très prisées. De nombreuses équipes ont choisi cette destination pour préparer au mieux la saison.

7 au 13 juillet : Clermont Foot (Ligue 2)

13 au 20 juillet : AS Saint-Etienne (Ligue 1)

21 au 27 juillet : AJ Auxerre (Ligue 1)

27 juillet au 3 août : Grenoble Foot (Ligue 2)

3 au 6 août : AS Saint-Etienne féminines (D1)

6 au 10 août : SC Toulon (National 2)

25 au 30 août : ASM Clermont (Top 14)

Le coach de l’ASSE s’était exprimé sur ce stage il y a deux ans

Dans les colonnes de l’Equipe, il y a deux ans, Olivier Dall’Oglio avait expliqué en quoi, le lieu était propice à une bonne préparation.

« On peut aller courir en montagne, on peut faire du VTT, du canoë, du canyoning, du golf, énumère Dall’Oglio, qui estime que sa montée en L1 avec le DFCO en 2016 est en partie due à un stage fondateur au Chambon. L’année de la montée, on a tenté quelque chose : les mettre en autonomie sur une nuit. On les avait fait partir en VTT dans la montagne en fin d’après-midi, et après ils devaient rejoindre un camp. Mais ça, au départ, ils ne le savaient pas… Il fallait monter les tentes, la bouffe n’avait pas été faite, elle était juste en vrac dans des cantines. Pour les ouvrir, il fallait trouver les clés dans la forêt, il y avait des petites épreuves comme ça… Ça ressemblait un peu à Koh Lanta. J’ai su après qu’ils avaient râlé au début. Et puis, ils ont pris ça comme un défi. On avait vraiment senti que cela avait fonctionné, que des affinités s’étaient créées à partir de là. »

Le programme de la préparation de l’ASSE Féminines

Mercredi 17 juillet : Reprise des entraînements

Du samedi 3 au mercredi 7 août : Stage de préparation au Chambon-sur-Lignon

Samedi 17 août (16h30) : ASSE-Paris FC (Arkema Première Ligue) à Nevers

Vendredi 23 août (17h) : ASSE-OGC Nice (Seconde Ligue) à Senas

Vendredi 30 août (16h30) : ASSE-Stade de Reims (Arkema Première Ligue) à Beaune

Samedi 7 septembre (16h) : ASSE-Montpellier HSC (Arkema Première Ligue) à Montpellier

Vendredi 13 septembre (horaire et lieu à définir) : ASSE-RC Strasbourg (Arkema Première Ligue)

ASSE-RC Strasbourg (Arkema Première Ligue) Samedi 21 septembre : 1e journée d’Arkema Première Ligue