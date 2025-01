L'ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce dimanche après-midi. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes présents. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Concernant le groupe, on est sur la même équipe que la semaine dernière. On a un doute sur Boakye, Briançon et Aiki, sera de retour. Moueffek, on a toujours un doute.

Boakye Je pense que le mot pour définir ce qu'il a, c'est un problème sur un muscle extenseur de la hanche et depuis le début de saison il vient et ressort du groupe donc il a quelques difficultés et il s'agit de la même chose. Il est en train de s'adapter à la Ligue 1 également."

"Je pense que quand on a de l'ambition, il ne faut pas la renier."

"Le match contre Paris était un match difficile. Paris est une équipe qui joue vraiment à très haut niveau, avec une intensité dans la qualité. C'est vraiment une équipe contre laquelle il est difficile de trouver la brèche. Ils attaquent aussi avec beaucoup de vitesse. C'était un match difficile pour nous. On a essayé de l'attaquer avec confiance en nous et avec notre style de jeu. Je pense qu'on a fait 5-10 bonnes premières minutes sur lesquels on aurait dû marquer. Ensuite, on est arrivé un petit peu épuisé à la mi-temps, mais on a su repartir assez fort. On a eu ce but avec Zuriko, Davitashvilli et d'autres opportunités. Je pense que quand on a de l'ambition, il ne faut pas la renier. C'était aussi un match qui était important pour nous dans le développement des joueurs et qui va compter sur ce niveau-là à l'avenir.

Une défaite encourageante pour l'ASSE ?

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Je n'aime pas dire qu'on construit de la confiance sur une défaite qu'on perd, mais effectivement, je pense que si on attaque toutes les rencontres en jouant de la même manière, en répétant les mêmes consignes, les joueurs gagnent en confiance et ça nous aide à obtenir des meilleurs résultats."

Ma philosophie, c'est qu'il faut vraiment réussir chaque geste, chaque frappe qu'on a avec le ballon et je ne suis pas concentré sur les adversaires en tant que tel. Pour moi, chaque geste, chaque rencontre, on doit être le meilleur et c'est ce qui va nous amener à développer cette équipe et à avoir de bons résultats."