L’ASSE jouera ce samedi son troisième match de championnat de ligue 1. Après s’être inclinés contre Monaco (0-1) et Le Havre (0-2), les Verts sont à la peine comptablement. Pourtant, des espoirs sont nés de la prestation à Monaco. Avec une équipe novice et entrepreneuse, l’ASSE aurait même pu ramener un point. Après un bilan comptable insuffisant, Olivier Dall’Oglio doit-il changer son système de jeu ?

Avec trois buts encaissés et zéro marqué en deux rencontres, les premières interrogations émergent. Une défense pas assez solide ? Une attaque en manque d’efficacité ? Une équipe pas au niveau ligue 1 ?

L’espoir du mercato

Alors qu’il reste moins de 40h pour ce mercato, l’ASSE espère enregistrer l’arrivée d’au moins une ou deux recrues. Les deux postes ciblés en priorité sont celui de buteur et de milieu récupérateur. L’option Mohamed Bamba (buteur du FC Lorient) prend de l’ampleur avec une première offre stéphanoise à 7 millions d’euros. En revanche, il est très difficile de lire les intentions du board au sujet de la sentinelle désirée. De nombreuses rumeurs circulent, mais le flou reste entier pour savoir quel dossier le club compte boucler.

L’arrivée d’un milieu de terrain créateur serait le bienvenu. Toutefois, au regard du timing, la possibilité de recruteur un milieu récupérateur et un buteur serait déjà une bonne chose.

Un problème de système à l’ASSE ?

Lors des deux premières rencontres, l’ASSE a opéré dans un 4-3-3 ou 4-1-4-1 propre à l’équipe qui a décroché l’accession en ligue 1. Un système qui a donc été renouvelé lors des deux premières journées avec les nouveaux joueurs. Avec le onze de départ de Monaco, seul 5 joueurs sur 11 était de l’équipe de la saison dernière. Contre Le Havre 6.

Plusieurs choix interrogent. Premièrement, se passer de Mickaël Nadé qui a été l’un des hommes clefs de la saison dernière questionne. Encore plus après lui avoir offert une prolongation de quatre saisons. L’utilisation de Davitashvili ne semble pas optimale également. Il dézone souvent et semble peu à l’aise dans ce rôle d’ailier droit. Il rentre beaucoup à l’intérieur. L’option de le voir côté gauche ou en soutien de l’attaquant valoriserait davantage les qualités du joueur.

En partant de ce constat, Olivier Dall’Oglio pourrait-il changer de système contre Brest. Il instaurerait une défense à 3 avec Mickaël Nadé qui jouera axial gauche. En piston, Pierre Cornud et Yvann Maçon occuperait les deux côtés. Dans un système en 3-5-2 avec Davitashvili et Sissoko pour animer l’attaque. L’international géorgien occuperait de ce fait un rôle d’électron libre pour tourner autour de l’international malien.

Deux défaites logiques !

Tout n’est pas à jeter dans les productions stéphanoises bien au contraire. Malgré cela, les chiffres sont implacables sur les deux premières rencontres, l’ASSE est tombée sur meilleur. Si on se penche sur les expected Goal (chance de marquer un but), les deux rencontres ont logiquement été perdues (2 contre 0.4 contre Monaco et 2.4 contre 1.1 contre Le Havre).

À l’approche de cette troisième rencontre et avant une trêve internationale, les hommes d’Olivier Dall’Oglio seraient inspirés de ramener des points de leur déplacement en Bretagne. Alors que la réception de Lille puis le déplacement à Nice suivront le match contre Brest, une victoire à Brest pourrrait éviter un début de saison catastrophique et ainsi un début de crise dans le Forez !

Réponse samedi sur les coups de 19h !