L’ASSE s’apprête à débuter sa saison de Ligue 1, ce samedi du côté de Monaco. Depuis plus de cinq semaines, les hommes de Dall’Oglio se prépare, entre séances d’entraînement et matchs amicaux. Que retenir de cette longue préparation estivale ? Des enseignements à tirer des matchs amicaux ? Des interrogations ? Des inquiétudes ? Des certitudes ?

Ces questions ont été posées à Joss Randall et Antoine Chirat dans le Sainté Night Club. Retranscription.

Joss Randall (chroniqueur chez Peuple-vert.fr) : « Ni rassuré ni inquiet d’abord parce que je pense qu’il a fait la préparation avec l’effectif qu’il avait et que je pense que c’est pas encore l’effectif définitif. Moi j’ai vu des choses intéressantes Après, j’ai quelques interrogations sur la stratégie de Dall’Oglio (coach de l’ASSE) d’avoir fait jouer autant de jeunes, notamment sur la dernière phase. Parce que moi, dans mon idée, plus tu t’approches de la compet’, plus tu te rapproches quand même de ton projet définitif. Moi, j’ai vu beaucoup de jeunes et je sais que je vais faire hurler certainement beaucoup de gens. Tous ne m’ont pas convaincu, c’est le moins qu’on puisse dire. Je n’ai pas été super convaincu par ce que j’ai vu. J’ai bien aimé le peu que j’ai vu d’Amougou. Othman je ne suis pas encore hyper convaincu.

Il y en a d’autres pour lesquels je ne suis absolument pas convaincu. Des Pedro, ces gens-là, je ne sais pas quel était l’objectif. L’objectif était de les voir. Pour moi, ce que j’ai vu ne me rassure pas dans l’idée de me dire si jamais on n’arrive pas à faire de latéraux, on a au moins ces solutions-là. Pour moi, ce n’est pas suffisant. Et je n’ai pas compris, il y a sûrement une raison que je ne connais pas, je n’ai pas compris la fin de la préparation où on a vu des matchs où sur 70 minutes, on avait 7 jeunes. Ça, je ne comprends pas. Mais je répète, c’est probablement parce que je ne connais pas la raison de ça. Il y en a probablement une.

Du coup, c’est un peu difficile d’avoir un avis, parce qu’on se doute bien que ce n’est pas comme ça qu’on va commencer la saison, on ne prendra pas avec autant de jeunes. Donc difficile d’avoir un avis très formalisé après ma préparation. On a assez peu vu une équipe de l’ASSE qui va ressembler à celle qui va démarrer à Monaco. Donc on verra. J’en retiens que j’ai vu des joueurs. Moi, je trouve que Ben Old est très intéressant. Pas fini, mais très intéressant.

J’ai bien aimé ce qu’a fait Davitashvili en grande partie. Boakye, j’attends de voir, je suis un tout petit peu moins conquis là, tout de suite. Et puis après, le reste, j’ai vu trop peu de choses qui me semblent ressembler à ce qu’on verra pour avoir un avis ».

Antoine Chirat (journaliste Onze Mondial) : « Moi je suis un peu partisan de trouver qu’en pré-saison, les jeunes, c’est vraiment des ajouts et ces jeunes-là doivent se développer au fur et à mesure de la saison en étant en contact des pros. C’est très difficile de s’imposer comme ça en pré-saison. On sait que les équipes qu’on affronte ne sont pas forcément dans les meilleures dispositions. Nous-mêmes, on n’est pas dans les meilleures dispositions. Ce n’est pas le meilleur moment pour briller et les visages qu’on affiche à ces moments-là ne sont pas forcément les visages qu’on est capable d’afficher en courte saison. Ce que j’ai envie de voir avec tous ces jeunes là qu’on a pu citer, c’est de les voir être capables ou non de répondre présents au fur et à mesure de la saison, quand il y a des absents, quand il y a des matchs un petit peu couperet qui vont arriver, où là on va avoir besoin de quelqu’un dans un match à enjeu, parce que ces matchs amicaux mine de rien, même si on les joue à 80-90%, il n’y a pas d’enjeu dans ces matchs amicaux, il y a très peu d’enjeu.

Je reste sur ma réserve sur le jugement qu’on peut avoir de ces hommes-là. Il y en a un qui m’a plutôt séduit face à Villareal, c’est le jeune Marwann Nzuzi qui a joué dans le couloir gauche. C’est peut-être un joueur qu’on risque de voir par la force des choses mais là en l’occurrence face à Monaco on va voir est-ce qu’il est capable de répondre face à une équipe qui joue à la Ligue des champions ou est-ce qu’il est complètement hors de propos et s’il est hors de propos d’ailleurs on ne va pas l’accabler tout de suite aussi, c’est une manière de se lancer dans le grand bain, de se lancer en Ligue 1. Après on voit que l’ASSE n’a plus les jeunes qu’elle avait il y a quelques années malheureusement, ça on le savait.

Amougou et Aiki c’est un petit peu les deux joueurs qui sont le plus mis en avant ces dernières années. Ils risquent d’avoir un petit peu de temps de jeu cette année s’ils restent d’ici le 31 août à l’ASSE, ce qui n’est pas encore fait. Ils peuvent pourquoi pas essayer d’aller voir ailleurs d’ici le 31 août. Et pour ce qui est des recrues qu’on a eu, c’est vrai que Davitashvili nous a fait une bonne impression. Après à Bordeaux il était capable de faire une bonne impression mais il était un petit peu sur courant alternatif, c’est un peu le problème de ce joueur là. Capable de fulgurances comme son but de face à Villareal mais aussi de passer à côté de match. Et enfin Ben Old, évidemment c’est la petite révélation de cette intersaison. On ne savait pas trop à quoi s’attendre de ce joueur qui arrive de l’autre bout du monde. »