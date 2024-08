Dans le monde du sport, de nombreuses valeurs sont fondamentales. L’entraide et la solidarité sont nécessaires dans le monde du football pour emmener son équipe au bout d’elle-même lors de chaque rencontre. Tous ces aspects se travaillent notamment lors de la préparation estivale. Les joueuses de l’ASSE ont profité de la journée de ce samedi, pour réaliser un métier qu’elles n’ont sans doute jamais pratiqué.

Le championnat d’Arkéma Première Ligue débutera dans un mois et demi, le 21 septembre. Il reste donc encore du temps pour recruter et se préparer. Ce samedi, les Vertes vont prendre la direction du Chambon-sur-Lignon pour effectuer un stage. Entre le 13 et le 20 juillet, c’est l’équipe masculine qui avait déjà pris place dans ses installations. La préparation est donc soignée pour préparer la saison 2024-2025 au sein de toutes les équipes stéphanoises.

En plus d’enchaîner les séances à l’Etrat, les Vertes ont déjà effectué divers tests physiques afin de personnaliser le protocole de reprise de chacune des joueuses. L’objectif est de ne rien laisser au hasard pour réaliser une belle entame de championnat dès le 21 septembre contre le Stade de Reims.

Les joueuses de l’ASSE se rendent chez les pompiers

la préparation est aussi et surtout le moment de faire en sorte que l’ensemble du collectif partage des émotions et apprennent à vivre ensemble. Le stage est parfait pour cela, mais diverses activités physiques autres que le football peuvent aussi être fédératrices d’émotions.

Les stéphanoises se sont alors rendues ce jeudi avec les pompiers du SDIS 42. Au travers d’un diaporama de photos, l’ASSE nous informe des activités qui ont été réalisées durant cette journée : » Éteindre un feu, monter à la corde et à la grande échelle… les Vertes se sont mises dans la peau des pompiers hier, jeudi. Allier cohésion et préparation physique tout en découvrant le milieu sapeur-pompier, c’était l’objectif de cet après-midi au SDIS 42 ! «

Crédit photo : ASSE.FR