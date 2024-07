Pendant que les différentes équipes de l’ASSE se remettent au travail du côté du centre Robert Herbin, deux Stéphanois sont déjà dans le vif du sujet. Ayman Aiki et Mathis Amougou disputent actuellement l’Euro U19 avec l’équipe de France. Après leur victoire face à la Turquie (2-1), ils affrontaient le Danemark… Résumé.

Après leur victoire obtenue au forceps face à la Turquie, la France de Bernard Diomède était confrontée au Danemark. Les Danois qui n’avaient pas laissé un bon souvenir aux jeunes Français lors de la qualification pour cet Euro. En effet, le 21 novembre dernier, les hommes de Diomède étaient défaits par un Danemark qui leur soufflait la première place du classement. La rencontre du jour était l’occasion de remettre les pendules à l’heure.

Mardi 16 juillet : France – Turquie : 2-1

Vendredi 19 juillet : Danemark – France :

Lundi 22 juillet : Espagne – France (20h)

Dans ce match qui pouvait permettre aux joueurs de Diomède de se qualifier directement, les deux stéphanois étaient sur le banc au coup d’envoi. Comme lors du premier match. Finalement, les bleus prennent rapidement le match par le bon bout. À la 20e minute, sur un bon travail du lyonnais Sael Kumbedi, Bahoya, l’ancien angevin conclue au second poteau. Les bleuets mènent 1-0. Ils auraient pu doubler la mise juste avant la mi-temps mais le parisien Mayulu ne gagne pas son face-à-face avec le gardien danois. La France est donc devant d’une courte tête à la pause.

C’est à la 55e minute que Amougou et Aiki entrent sur la pelouse. Il ne faudra que 10 minutes à Ayman Aiki pour marquer le but du 2-0 pour la France. Une joie contagieuse pour le jeune ailier stéphanois.

À 10 minutes de la fin, Amougou récupère le ballon dans son camp il parcourt 30 mètres balle au pied avant de décaler Kroupi Junior qui tire, le gardien repoussé pour Bouabre qui finit. 3-0, les bleus sont en démonstration.

