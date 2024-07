Nous sommes à deux mois de la reprise du championnat d’Arkema Première Ligue. Les joueuses de l’ASSE ont repris l’entraînement ce mercredi, le jour même où le calendrier a été dévoilé. Avant d’aborder leur saison le 21 septembre face à Reims, les Vertes poursuivent leur mercato en se renforçant !

Depuis plusieurs semaines, l’ASSE enchaîne entre départs, prolongations et recrues… L’objectif est clair, se renforcer et augmenter les ambitions de cette saison. Alors que l’année dernière, l’objectif premier était de se maintenir, cette fois, il devrait tout autre. Lors de leur arrivée dans la Loire, les nouveaux investisseurs ont annoncé qu’ils souhaitaient aussi faire grandir l’équipe féminine. Pour cela, il faut conserver et faire partir certaines joueuses. Au niveau des prolongations, l’ASSE a annoncé deux bonnes nouvelles ce jeudi.

Morgane Belkhiter s’engage dans la durée

Arrivée en cours de saison pour renforcer l’effectif stéphanois, la défenseure a joué un rôle clé lors de la superbe seconde partie de l’ASSE. Aujourd’hui le club a décidé la faire revenir après son prêt de six mois. Morgane Belkhiter était heureuse d’apprendre cette nouvelle

« Je suis très heureuse d’être officiellement Stéphanoise ! Mon souhait était de revenir à Saint-Étienne, je ne me voyais pas dans un autre club. Ce club m’a tendu les bras quand j’étais au plus bas et m’a aidée à me surpasser. Je ne peux qu’être contente de porter la tunique verte pour cette nouvelle saison. »

✍️ Stéphanoise depuis son prêt par le HAC au mois de décembre dernier, Morgane Belkhiter (28 ans), poursuit l’aventure avec l’AS Saint-Étienne en Arkema Première Ligue. La défenseure portera le maillot des Vertes lors des deux saisons à venir !https://t.co/dKN4e86wY2 — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) July 18, 2024

Emma Templier nouvelle gardienne de l’ASSE

Le club a décidé de recruter une nouvelle gardienne. A 23 ans, Emma Templier rejoint l’ASSE en provenance de l’OG Nice. Elle découvrira donc l’Arkema Première Ligue !

» Je suis très heureuse d’avoir signé à l’AS Saint-Étienne et de pouvoir faire mes débuts en Arkema Première Ligue dans ce club mythique. Je suis excitée de commencer la préparation estivale. J’ai hâte de prendre mes marques sur le terrain avec mes nouvelles coéquipières. »