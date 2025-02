Match décisif pour l'ASSE samedi soir. Les Verts recevront le Stade Rennais dans un Geoffroy-Guichard qui a enfin purgé son huis clos partiel. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le match aller et la déroute à Rennes (5-0) ? Ce match a été difficile parce que, notamment, Mathieu Cafaro avait reçu un carton rouge, quelque chose qui nous est un peu trop arrivé cette saison, que ce soit en Coupe de France et en championnat. C'est vraiment quelque chose qu'on doit surveiller, car ça joue contre nous assez régulièrement.

Ce que j'espère avant tout, c'est que ce sera un match à 11 contre 11, parce que Rennes est une bonne équipe, ils l'ont montré sur ce match-là, et on veut vraiment arriver à produire une bonne prestation face à cette équipe. Prendre 5-0, ce n'est jamais quelque chose de très agréable, donc il faut qu'on arrive à faire mieux, à progresser, pour prendre cette revanche dont vous parlez."

L'ASSE doit se concentrer sur elle-même

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "La revanche, c'est une chose, mais la première sur laquelle on doit se concentrer, c'est la qualité de notre prestation. C'est ça qui nous emmène vers de bons résultats. Faire la meilleure prestation possible samedi, c'est ce qui comptera le plus dans notre résultat.

Depuis le début de la saison, que ce soit contre Lille ou d'autres rencontres, on a eu des bonnes phases de jeu. Il faut qu'on continue à allonger ces bonnes périodes. Pour qu'on puisse exister davantage dans ce championnat. Il faut vraiment que ces temps forts se prolongent dans le temps. La consistance, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe au quotidien. C'est là-dessus qu'on travaille. Quoi qu'il arrive, il y aura des temps faibles, des moments un peu moins évidents à gérer pour l'équipe. Mais on doit apprendre à gérer ces temps faibles pour devenir meilleurs."

Des Verts trop friables

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Par période, on est vraiment très bon, très compétitif face aux adversaires qu'on rencontre. Mais ça doit durer plus longtemps. Ce qui me plaît sur nos cinq derniers matchs, c'est qu'à chaque fois, on a réussi à marquer. C'est une habitude que j'ai envie de voir se prolonger. Et celle que j'ai envie de nous voir perdre, c'est celle de prendre un peu trop de buts. On doit s'adapter à la vitesse et à l'intensité que nous propose le championnat. Il faut se faire à cette qualité. Il nous restera 14 rencontres devant nous, donc il faut qu'on progresse assez vite sur ce secteur.

Je trouve qu'on a les qualités nécessaires pour exister dans ce championnat, mais là où on doit progresser, c'est sur la gestion des temps forts. C'est vraiment là-dessus qu'on doit insister.

Pour moi, c'est vraiment quelque chose de collectif. Je pense qu'avec une bonne organisation, on peut arriver à battre des talents de très bonne qualité. Ce qu'on essaie de travailler depuis mon arrivée, c'est un jeu qui soit particulier à l'ASSE, avec une éthique de travail qui puisse apporter les meilleurs résultats."