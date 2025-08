À quelques jours de la reprise de la Ligue 2, Eirik Horneland s’est montré prudent sur la condition physique de plusieurs joueurs clés. L’ASSE pourrait devoir bricoler à Laval.

Alors que la préparation estivale vient de se conclure par une courte défaite à Cagliari, l’AS Saint-Étienne se tourne désormais vers son premier objectif concret : le déplacement à Laval, samedi prochain. Mais à en croire les déclarations de l’entraîneur stéphanois, le groupe n’est pas encore au complet, ni prêt à 100 %. L’état physique de plusieurs éléments importants interroge et pourrait sérieusement peser sur la composition d’équipe.

Stassin et Duffus incertains, Davitashvili encore forfait contre Laval ?

Interrogé en marge de la rencontre face à Cagliari, Eirik Horneland a évoqué plusieurs cas individuels préoccupants. À commencer par celui de Lucas Stassin. L’attaquant belge, longtemps à l’arrêt pendant la préparation, a repris l’entraînement cette semaine mais reste incertain pour Laval : « Lucas Stassin a repris l'entraînement, je pense qu'il sera capable de jouer quelques minutes. » Un retour partiel qui pourrait limiter ses minutes de jeu en ouverture du championnat.

Joshua Duffus, autre profil offensif polyvalent, pourrait également manquer à l’appel. Dans ce cas, Horneland n’aura d’autre choix que de se reposer sur les solutions testées en match amical : « On devra composer avec ceux que nous avons déjà utilisés dans cette position pendant la préparation comme Augustine Boakye, Nadir El Jamali et Irvin Cardona. »

Mais le vrai coup dur concerne Zuriko Davitashvili. De retour à l’entraînement collectif cette semaine, l’international géorgien devait retrouver le groupe à Cagliari, avant un nouveau coup de frein : « Il s'est entraîné toute la semaine et on espérait qu'il pourrait participer à ce match, mais il s'est plaint de douleurs aux adducteurs sur la fin de l'entraînement la veille du match. On a fait le point avec le médecin avant le départ et on a préféré le retirer du groupe. »

Un nouveau contretemps qui alimente le flou autour du joueur, déjà au cœur des rumeurs de départ et en froid avec la direction. Son absence face à Laval semble désormais très envisageable.

Horneland doit recomposer son attaque en urgence face à Laval

Ces absences, conjuguées aux départs et aux incertitudes du mercato, posent un vrai casse-tête à Horneland pour son animation offensive. Déjà en manque de repères lors des matchs amicaux, l’attaque stéphanoise risque de démarrer la saison avec des automatismes fragiles. Augustine Boakye, plutôt en vue durant la prépa, pourrait avoir un rôle accru. Même chose pour El Jamali, jeune joueur encore en phase de découverte, ou pour Irvin Cardona, dont les performances en amical n’ont pas toujours rassuré.

Si Stassin et Duffus sont jugés trop justes (ou non qualifié pour Duffus), l’ASSE pourrait se présenter sans véritable avant-centre de métier samedi à Laval. Une situation inconfortable à ce stade de la saison, et qui soulève des questions sur l’état de préparation globale du groupe.

Une gestion prudente… mais préoccupante pour Horneland

Ce choix de privilégier la prudence médicale illustre aussi un certain climat de fragilité autour de l’effectif. La saison dernière a laissé des traces, et la reprise semble difficile pour plusieurs cadres. Horneland doit jongler entre états de forme, absences, tensions internes, et un calendrier qui n’attend personne. À ce rythme, l’ASSE pourrait être contrainte de démarrer en mode "bricolage", avec un onze loin de celui espéré à terme.

La priorité des prochains jours sera donc de récupérer un maximum de forces vives. Le Norvégien l’a affirmé après la défaite face à Cagliari : « Si la saison devait commencer aujourd'hui, ça ne serait pas facile dans ces conditions. »

Reste à espérer que la semaine menant à Laval suffira à réintégrer quelques absents. Faute de quoi, les Verts pourraient déjà courir après les points dès la première journée, sans leurs armes offensives principales.