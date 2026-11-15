L’ASSE entre en lice lors de ce 7ᵉ tour de la Coupe de France avec un déplacement sur la pelouse de Rumilly-Vallières. Un rendez-vous toujours piégeux dans cette compétition, où les Verts devront éviter un faux pas à ce stade de la compétition.

À l’aube de cette nouvelle entrée en lice, les chiffres de l’ASSE à ce stade précis de la Coupe de France affichent un bilan globalement favorable mais soulignent quelques erreurs de parcours. Sur les 11 matchs disputés par les Verts au 7ᵉ tour de leur histoire, le bilan fait état de 8 qualifications pour 3 éliminations.

Cependant, ces trois revers n’ont pas manqué de marquer les esprits des supporters stéphanois. L’historique garde en mémoire l’élimination aux tirs au but face à Aurillac-Arpajon lors de la saison 1996-1997, puis une nouvelle désillusion sur la pelouse de ce même club lors de l’exercice 2002-2003 (défaite 3-1). Plus récemment, lors de la saison 2022-2023, l’ASSE avait également dû s’incliner aux tirs au but face à Rodez.

Rumilly en confiance avant l’ASSE

Sur le plan de la forme du moment, les deux formations abordent ce 7ᵉ tour avec des dynamiques contrastées. Rumilly-Vallières se présente en position d’outsider ambitieux : exempt le week-end passé en championnat, le club pointe à une solide seconde place de son groupe, à seulement trois petits points du leader nîmois après une victoire ce mercredi. Les pensionnaires de National affichent une dynamique intéressante et restent sur quatre succès consécutifs lors de leurs dernières sorties.

De son côté, l’ASSE s’est bien reprise à domicile. Battus lourdement 3-0 en déplacement à Guingamp, les Verts ont renoué avec le succès lors de leur dernière sortie, en s’imposant 2-0 face à Laval. Ce passage par la Coupe de France offre une occasion idéale de bonifier une confiance retrouvée.

Le souvenir du match fou dans le brouillard de Dijon face à Quetigny

La saison dernière, déjà à l’occasion du 7ᵉ tour de la Coupe de France, l’ASSE avait vécu une qualification pour le moins rocambolesque et surréaliste, loin de ses bases. Opposés à l’équipe de Quetigny, les Stéphanois avaient dû composer avec des conditions climatiques dantesques.

La rencontre avait en effet été profondément perturbée par un brouillard très épais s’étant abattu sur la région dijonnaise, réduisant considérablement la visibilité sur la pelouse. Au terme d’un match haché et disputé dans des conditions irrespirables, les Verts s’étaient finalement extirpés du piège pour valider leur billet pour le tour suivant. Un épisode qui rappelle que l’entrée en lice dans cette vénérable compétition réserve toujours son lot de surprises.