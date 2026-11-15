L’ASSE s’apprête à faire son entrée en lice en Coupe de France. À l’occasion du 7e tour, les Verts vont affronter le club de Rumilly Vallières, pensionnaire de National 1. Voici tout ce qu’il faut savoir avant le coup d’envoi de cette rencontre.

En pleine période de trêve internationale, l’ASSE va jouer son premier tour de Coupe de France. Ian Cathro va devoir composer avec un effectif particulièrement remanié et plusieurs absents.

Dix internationaux ne seront pas là

Le onze de l’ASSE en Coupe de France sera donc inédit. En effet, plusieurs joueurs sont partis rejoindre leur sélection : Mamour Ndiaye (Sénégal), Kévin Pedro (RDC), Ben Old (Nouvelle-Zélande), Sohaïb Naïr (Algérie), Augustine Boakye (Ghana), Nadir El Jamali (France), Adam Baallal (Maroc), Zuriko Davitashvili (Géorgie), Irvin Cardona (Malte) et Marten-Chris Paalberg (Estonie).

Ian Cathro va donc devoir trouver l’équipe la plus compétitive pour ce match. Il sera également privé de Paul Eymard, Elyes Dhaoui et Tamar Svetlin, blessés.

Une rencontre délocalisée et diffusée gratuitement

Ce match de Coupe de France se jouera au Parc des Sports d’Annecy, un stade de 13 000 places qui devrait afficher complet. Le parcage stéphanois a quant à lui atteint la jauge maximale ! Ce sont en effet 1 300 supporters qui seront présents, sans compter les autres qui seront également disséminés dans le stade.

Si vous n’avez pas la possibilité d’aller au stade, pas d’inquiétude ! La rencontre de Coupe de France entre Rumilly Vallières et l’ASSE sera diffusée gratuitement. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de l’AS Saint-Étienne ce dimanche à 15h. Ce match sera arbitré par Monsieur Aurélien Petit.

Rumilly, une équipe qui n’a pas encaissé le moindre but en Coupe de France

Rumilly Vallières évolue en National 1, soit deux divisions en dessous de l’ASSE. Les hommes de Cédric Rullier sont actuellement 6es de leur poule et comptent 15 points. Ils possèdent une arme offensive redoutable : en huit rencontres cette saison, ils ont inscrit 27 buts, soit tout simplement la meilleure attaque de leur poule de N1. En revanche, défensivement, c’est un peu plus compliqué avec 12 buts concédés. Rien de dramatique, mais c’est une équipe qui encaisse des buts en championnat.

Ce n’est en revanche pas la même chose en Coupe de France. En effet, Rumilly Vallières a remporté ses trois premières rencontres dans la compétition sans encaisser le moindre but :

27/09 : Mont-Blanc Passy (Victoire 7-0)

11/10 : Ménival (Victoire 2-0)

6e tour : FC du Foron (0-0, victoire 3-1 aux tirs au but)

Pour les séances de tirs au but, le club peut compter sur Valentin Baume, un spécialiste des penalties.

Rendez-vous donc ce dimanche pour cette rencontre, où Lucas Lavallée connaîtra sa première dans les buts de l’ASSE !