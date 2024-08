La rencontre entre Getafe et l’ASSE diffusait par DAZN ce mercredi est la première d’une longue série pour les Verts. Le nouvel acquéreur des droits TV de la Ligue 1 s’apprête à diffuser le championnat français pour la première fois. Alors que les tarifs annoncés par le groupe ont beaucoup fait réagir, sur X, une nouvelle polémique éclate.

Les supporters mécontents du fonctionnement de DAZN

Sur la plateforme X, les utilisateurs partagent très régulièrement leur avis général et notamment sur le football et plus particulièrement les droits TV. Après les tarifs assez élevés proposés par DAZN (29,99 €/mois avec engagement d’un an ou 39,99€/mois sans engagement + 15€ pour beiN Sports), les supporters du championnat de France n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement. Beaucoup se demandent d’ailleurs comment faire pour suivre le championnat (environ 50 € par mois), à l’heure où les plateformes de streaming illégal pourraient se frotter les mains.

Des tweets qui font réagir

Le journal l’Equipe propose » une analyse » de certains tweets qui paraissent assez exagérés et qui n’ont pas » une forme naturelle. » Certains semblent tout simplement écrits par des robots, nommés bots. » Les posts originels, tous accompagnés de la même photo, se ressemblent trop pour être le fruit du hasard. En français, en anglais ou en franglais, le ton n’est pas naturel, tandis que fautes de syntaxe et expressions désuètes se croisent aléatoirement en 280 caractères. « Wesh ! Ligue 1 est enfin de retour les gens ! J’étais trop hyped pour voir la programmation des matches. beIN Sports va diffuser une affiche par week-end et DAZN, elles sont en mode folie avec huit matches par semaine. On aura droit à du foot tous les jours quoi ! », peut-on lire. «

La très grande majorité de ces comptes ont été crées en juin et juillet 2024. Mais, pourquoi cela ? Dans un but de promotion ? En lisant les réactions des internautes, le coupable est tout trouvé pour eux… Vincent labrune, Président de la LFP. Mais, la Ligue s’en défend. Ce n’est pas la première fois que l’usage massif de ces robots est utilisé. » En 2022, Mediapart avait publié une enquête révélant l’usage de cette pratique par le Paris-SG. Kylian Mbappé ou Adrien Rabiot en avaient été victimes, tout comme notre journal et son directeur de la rédaction de l’époque, Jérôme Cazadieu, aujourd’hui directeur éditorial à LFP Media. «

La LFP se défend

Souhaitant rapidement éteindre la polémique, la LFP n’a pas tardé à se défendre. « À la suite des grossières rumeurs ayant pris de l’ampleur ces dernières heures au sujet de posts sur les réseaux sociaux émanant de faux comptes évidents à la cohérence douteuse, la Ligue de Football Professionnel tient à démentir catégoriquement les accusations laissant entendre qu’elle serait à l’origine de cette mascarade, a-t-elle annoncé dans un communiqué. La LFP, aux côtés des clubs, de ses diffuseurs officiels et de ses partenaires, demeure pleinement concentrée à préparer le début d’une saison 2024/2025 que tous les fans de football attendent avec impatience et qui s’annonce passionnante. »

Les premières rencontres de Ligue 1 Mc Donalds seont diffusés à partir du 16 août. L’ASSE jouera son premier match de championnat le samedi 17 août à 21h, en direct sur DAZN.