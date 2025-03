La rencontre entre le MHSC et l'ASSE n'a pu aller à son terme lors de la dernière journée de Ligue 1. Les Verts attendent patiemment la décision de la LFP qui a placé le dossier en instruction après avoir entendu les deux clubs. Tapis Vert ? Match relancé à la 53ᵉ ? Match relancé à 0-0 ? La décision est attendue et suscite de vifs débats auquel n'a pas échappé le Sainté Night Club.

Joss Randall après MHSC - ASSE : "Reprendre le match me paraitrait très injuste. Je ne vois pas tellement de raisons pour que la LFP opte pour ce choix. Reprendre ce match-là à huis clos à 10 contre 11 ? Dans le déroulé du match, on leur avait mis un deuxième but qui leur avait mis un bon coup sur la tête et qui, psychologiquement, aura peut-être suffi à les enterrer. Là, ils repartiraient sur une feuille blanche avec 30 minutes potentiellement à l'attaque ! Donc, ça me paraîtrait probablement… Moi, la seule sanction qui me paraîtrait juste, c'est défaite sur tapis vert, trois points, terminé.

Le contexte actuel est délétère autour des supporters. Bruno Retailleau s'est empressé de s'emparer du sujet sur Twitter pour dire qu'il trouvait ça inadmissible, etc. Je pense que la Ligue va montrer qu'elle sait régler les problèmes.

Parce que Retailleau, dans le message de dissolution des associations de supporters, il envoie un message à la Ligue en disant que vous ne savez pas gérer votre truc. Je pense qu'ils vont vouloir frapper fort. On parle beaucoup de l'amitié qu'il y a entre M. Nicollin et M. Labrune, mais honnêtement, il y a quand même des jurisprudences. La jurisprudence sur laquelle s'est appuyé Gazidis pour faire valoir le tapis vert, c'est celle de Bordeaux contre Rodez. Un match interrompu avec une cause imputable à un club. On est clairement dans ce cas. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement que ça."

Le poids de l'ASSE sera observé

Alexandre -Peuple Vert après MHSC - ASSE : "On va voir si l'ASSE a du poids dans les instances. Est-ce que Montpellier va avoir davantage de poids avec Laurent Nicolin ? Est-ce qu'Ivan Gazidis va exister dans cet échange ? Rien que pour ça aussi, ça va être intéressant d’observer la décision.”