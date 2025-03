Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne a tenu à réagir suite à la possible dissolution des deux groupes phares de supporters de l'ASSE. Il a publié un long message sur ses réseaux sociaux. Le voici.

"Interdire nos groupes de supporters n’est pas la solution et nous nous y opposons ! L’ambiance d’un stade, c’est l’âme du football.

À Saint-Étienne, elle est unique, portée par des supporters passionnés qui font vivre Geoffroy-Guichard depuis des décennies. Aujourd’hui, cette ferveur est menacée par la possible interdiction de groupes de supporters, une décision qui priverait l’ASSE - Association Sportive de Saint-Etienne de son 12ᵉ homme alors qu’elle en a besoin plus que jamais.

"Sanctionner une majorité qui fait vibrer le stade à cause d’une minorité, c’est une mauvaise réponse à un vrai problème" (Perdriau suite à la possible dissolution des groupes de supporters de l'ASSE)

Oui, il y a parfois des débordements, et il faut les traiter. Mais sanctionner une majorité qui fait vibrer le stade à cause d’une minorité, c’est une mauvaise réponse à un vrai problème. On nous a fait installer plus de 250 caméras dans le stade pour sanctionner seulement les responsables… À quoi bon alors ?

Le 24 août 2022, j’avais été reçu par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pour parler de l’évolution de l’Instance nationale du supporterisme, un outil pensé pour encadrer et améliorer la gestion des violences dans les stades. Il y avait une vraie volonté d’avancer, dans cet esprit de sécurité mais de respect de l’ambiance, et je regrette qu’on en soit là aujourd’hui, sans être allé au bout du dialogue et sans qu’aucune amélioration ne permette de régler le problème positivement.

Dissoudre ces groupes ne réglerait rien, au contraire. Ça compliquerait encore plus la gestion des débordements, priverait les autorités d’interlocuteurs, déstabiliserait l’organisation des déplacements à l’extérieur et affaiblirait l’ambiance qui fait de Geoffroy-Guichard un stade à part.

Ce qu’il faut, c’est du dialogue, des décisions justes et un cadre clair pour que le supporterisme continue d’exister dans les meilleures conditions.

En contact avec les deux groupes de supporters, je leur ai encore récemment apporté tout mon soutien, par écrit le 14 février. Ou que jouent les Verts, à Geoffroy Guichard ou à l’extérieur, la richesse de ce club, ce sont ses supporters. Aucun équivalent ailleurs. On vient de loin pour vivre ces moments uniques ici. Ne détruisons pas ce qui fait la force et l’identité du football et de notre ville de Saint-Etienne."