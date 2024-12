L'ASSE a prêté plusieurs joueurs cet été. Si Mahmoud Bentayg a rejoint Zamalek en prêt avec option d'achat (il enchaîne d'ailleurs les titularisations du côté du club égyptien), des éléments formés au club sont aussi allés s'aguerrir ailleurs. En effet, Darling Bladi, Beres Owusu et Karim Cissé ont respectivement rejoint Bourg-Péronnas (National 1), Quevilly-Rouen (National 1) et Annecy (Ligue 2) sous la forme de prêts secs d'une saison. Ce week-end, Owusu et Cissé jouaient leur qualification pour le prochain tour de Coupe de France.

Direction les 32èmes de finale pour les deux joueurs prêtés par l'ASSE

Samedi après-midi, le FC Annecy affrontait Jura Sud en Coupe de France. Comme lors du précédent tour, Karim Cissé, prêté par l'ASSE, était titulaire au coup d'envoi. Il profite de ces matchs pour prendre du temps de jeu, lui qui n'a toujours pas connu de titularisation en Ligue 2 sous ses nouvelles couleurs. Cissé a même disputé l'intégralité de la rencontre et a donc participé à la qualification des Annéciens. Les hommes de Guyot se sont en effet qualifiés pour les 32èmes de finale à l'issue d'une belle séance de tirs au but (5-6, 0-0 dans le temps réglementaire). En espérant que Karim Cissé continue à enchaîner en Coupe de France et gagne du temps de jeu en Ligue 2.

En ce qui concerne le QRM de Beres Owusu, la qualification a là aussi été décrochée. Les hommes de David Carré se sont imposés 0-1 face au FC Liancourt-Clermont. Le défenseur central prêté par les Verts n'est pas entré en jeu. L'occasion pour lui de souffler, après avoir enchaîné des matchs pleins ces derniers temps. Son coach évoquait à notre mirco son début de saison, il y a quelques jours : "Ses performances sont très satisfaisantes, mais c'est un jeune joueur qui est en développement et qui doit encore s'enrichir. Dans les duels défensifs, c'est un garçon très efficace que ce soit en l'air ou au sol. Maintenant, on essaye aussi de lui faire franchir un cap au niveau des relances."