C'est une belle analyse tactique qu'ont livré Will Still et Dennis Appiah à la fin de la rencontre entre l'ASSE et Lens. Le coach nordiste a montré sa satisfaction et prédit des lendemains heureux à son équipe si elle reproduit ce type de prestation. Quant à Appiah, il a dévoilé la coulisse des consignes données par ODO !

Will Still : "Si on parvient à maintenir sur tout un match le niveau de jeu qu’on a produit en première mi-temps, on va devenir une très grande équipe et poser beaucoup de problèmes à nos adversaires. J’ai trouvé mon équipe très solide, à la fois dans la maîtrise et la domination du jeu. Gagner en Ligue 1 n’est jamais facile, surtout dans un stade comme celui-ci, avec un public qui pousse derrière son équipe. Mais on a aussi vu la force de notre groupe, avec des joueurs qui sont entrés en cours de jeu et ont fait la différence. Je suis vraiment heureux pour Rémy (Labeau-Lascary, ndlr) qui méritait de marquer après deux buts refusés. Cette fois, il valide une superbe performance collective. C’est une victoire maîtrisée, contrôlée et très encourageante pour la suite."

Will Still : "Je refuse de me contenter de gérer un score"

"Ce qui est encore plus positif, c’est qu’on a une belle marge de progression. Si on arrive à jouer comme on l’a fait en première mi-temps durant tout le match, on sera encore plus redoutables.

Ils étaient en marquage individuel, donc on a voulu exploiter cela. Je refuse de me contenter de gérer un score. Tant qu’on peut jouer, on jouera, c’est notre philosophie. Avant le match, on s’était dit qu’il fallait trouver ces 5 à 10 % supplémentaires pour aller chercher la victoire. Aujourd’hui, plusieurs facteurs ont bien fonctionné, et c’était essentiel de prendre les trois points avant le match très important de la semaine prochaine (le derby contre Lille, à Bollaert, ndlr). Il nous faut continuer à trouver cet équilibre et cette cohérence dans ce que nous voulons accomplir."

Appiah : "Ils avaient bien étudié nos précédents matchs"

Dennis Appiah : "En première mi-temps, ils ont récupéré tous les deuxièmes ballons. Leur plan était clair : nous aspirer pour couper notre bloc en deux, gagner les premiers duels, et ensuite progresser sur le terrain. Ils sont très forts dans les combinaisons aux abords de la surface, et on a subi beaucoup de frappes. Leur but est magnifique, il faut le reconnaître. On a vraiment eu du mal sur ce premier acte, notamment à récupérer les deuxièmes ballons après les longs dégagements, ce qui a souvent stoppé nos actions avant même qu'elles ne commencent. On a quand même eu une ou deux situations, mais c’était trop peu.

En seconde période, on a réajusté en se repositionnant en bloc médian pour les gêner davantage. Ça leur a pris plus de temps pour construire, et on a réussi à récupérer des ballons. C’était de mieux en mieux, on sentait qu’on reprenait le dessus. Les changements ont aussi apporté du dynamisme, on a pu poser le ballon et jouer plus sereinement. On a créé quelques situations, mais malheureusement, au moment où on commençait à vraiment bien se sentir, on encaisse ce deuxième but de manière bête."

Un deuxième but qui fait mal aux Verts !

"En première période, il y avait cette bataille de duels qu'on voulait imposer, en les aspirant et en étirant le jeu. On a réussi à le faire parfois, mais eux, sur les longs ballons, gagnaient toujours les duels ou les seconds ballons. Ça a été difficile parce qu’ils nous ont beaucoup aspirés et joué en profondeur. Ils avaient bien étudié nos précédents matchs, notamment contre des équipes avec des pistons hauts, et ils ont su adapter leur jeu. C'était vraiment une question de duels. Quand on gagnait les duels et les seconds ballons, on arrivait à s’installer dans leur camp et à mieux jouer. C’est ce qu’ils ont fait en première mi-temps, et nous un peu mieux en deuxième.

On a eu des opportunités de tir, mais on n’a pas cadré. C’est dommage. Et puis, au moment où on se sentait le mieux, ce deuxième but nous fait mal. Si on ne le prend pas, je pense qu’on aurait pu marquer et prendre au moins un point contre Lens."