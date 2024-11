L'ASSE joue ce soir le derby face à l'Olympique Lyonnais. Le premier pour les deux nouveaux actionnaires de chaque club : Larry Tanenbaum et John Textor. Chacun à leur manière, il appréhende la rencontre. Le lyonnais y va fort dans l'Equipe du jour. Extraits.

Entre les deux hommes, c'est une personnalité et une façon de faire bien différente. Entre le volubile John Textor et le très discret Larry Tanenbaum, il y a un monde d'écart. Un monde d'écart dans la posture, dans les mots et surtout dans la vision de leur club. Quoi qu'il en soit, pour ce derby, les deux hommes veulent la même chose : voir leur club l'emporter !

"Je ne pense pas que nous ayons quelque chose de similaire à OL - Saint-Étienne dans nos autres clubs"

"Je ne pense pas que nous ayons quelque chose de similaire à OL - Saint-Étienne dans nos autres clubs, avec une telle concentration sur un seul rival. Botafogo nourrit un certain nombre de rivalités contre les grandes équipes, à Rio. Mais je n’ai pas vu l’intensité sur une seule comme à Lyon. Au début, je pensais que c’était une blague mais j’ai appris que le rejet du vert est une exigence absolue, et cette couleur a vite disparu de ma garde-robe, même aux États-Unis.

"Nous devons donc gagner les deux derbys et nous devons faire de notre mieux pour les humilier" (John Textor avant OL-ASSE)

La saison dernière, j'ai assisté au derby des U17. C’était l’une des rares occasions de jouer contre Saint-Étienne, car ils étaient en Deuxième Division. L’importance de cette victoire, la réaction des supporters et la fierté sur les visages des garçons, c’était incroyable à voir. Nous devons donc gagner les deux derbys et nous devons faire de notre mieux pour les humilier. Désolé, mais cela doit être notre objectif. C’est ce que veulent nos fans, et c’est ce que je veux. Être respectueux, mais les humilier définitivement."

Le lyonnais lance définitivement le derby à quelques heures de son coup d'envoi !