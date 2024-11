L'OL retrouve l'ASSE après deux saisons sans Derby. Le capitaine lyonnais s'est présenté en conférence de presse ce vendredi.

Alexandre Lacazette (Attaquant OL) : "Quand on a su qu’ils montaient en Ligue 1, c’était une date importante pour nous. On y est, c’est bien. Je ne dirais pas qu’il y a de l’impatience car on joue tous les trois jours, et nous venons juste de rentrer d’Allemagne. Nous avons envie de jouer ce match et nous serons prêts le jour J. Je suis excité à l’idée de disputer un derby. Ce sera mon premier derby au Groupama Stadium. Je prépare tous les matchs de la même manière.”

Les bons souvenirs de l'OL

Alexandre Lacazette (Attaquant OL) : “On explique à quel point le derby est important, et ils sont parfois surpris de voir qu’il revêt une telle importance. Je pense qu’ils ne s’attendaient pas à ce que ce match soit aussi marquant. Ce sont nos rivaux depuis toujours, et il y a même des supporters qui préfèrent gagner les deux derbys plutôt que le championnat. Des vidéos de certains derbys reviennent régulièrement, nous avons pu les montrer et j’espère qu’elles ont résonné dans leur esprit.”

Lacazette a la culture du Derby

Alexandre Lacazette (Attaquant OL) : “Je suis capitaine de l’équipe, et nous sommes concentrés sur ce qui se passe sur le terrain. Pour ce qui se passe en dehors, ce sont les capos qui s’en occupent. Je ne vais pas en rajouter, nous voulons simplement que tout se passe bien. Je sais qu’ils seront derrière nous, mais je ne veux pas que nous nous mettions en difficulté. Si on peut éviter certains chants pour que tout se passe bien, c’est mieux.”

“Quand tu arrives à Lyon, on t’explique et on t’imprègne de la culture lyonnaise. Non, je ne porte pas de vert ; c’est une couleur que je n’ai pas à la maison et je sais que je peux porter d’autres couleurs, donc oui, c’est interdit chez moi.”

L'ASSE peut être dangereuse

Alexandre Lacazette (Attaquant OL) : “C’est vrai que l'ASSE traversent une période difficile, mais ils ont de la qualité et sont durs dans les duels. Ils jouent bien en contre-attaque. C’est une équipe dont il faudra se méfier. Même si ce n’est pas toujours un football de rêve, il faudra tout de même être vigilant.”

“J’ai reçu des messages d’anciens joueurs à l’approche du derby. Pas plus tard qu’hier soir, j’ai reçu un message de Jimmy Briand. Je vais sûrement en recevoir d’autres samedi et dimanche.”