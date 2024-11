L'ASSE s'apprête à se déplacer au Groupama Stadium pour disputer la phase aller du Derby. Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

L'ASSE peut compter sur des guides

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Oui, Romain (Hamouma) l'a déjà vécu, tout comme Léo (Pétrot), qui est de la maison, et Moueffek aussi. Ce sont des garçons qui connaissent bien cette ambiance. Bien sûr, on peut s'appuyer sur eux ; ce sont des témoins de ce qui s'est passé et des annonceurs de ce qui va se passer. C'est précieux de les avoir dans l'équipe, même si c'est encore mieux de le vivre soi-même. C'est un véritable événement, et on est très fiers de vivre ce type d'expérience de l'intérieur.

Une impatience ? Non, je sais que ce match va arriver, mais je ne ressens pas une impatience particulière. Ce qui était important pour nous, c'était d'avoir une semaine un peu plus longue, avec un jour de plus pour travailler. D'abord pour récupérer du dernier match, puis pour bien préparer cet événement. Le match arrive vite, mais nous sommes prêts.

Il y a aussi beaucoup de joueurs qui vont découvrir ce derby. Les anciens qui l'ont déjà vécu en parlent régulièrement avec ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Ils ont aussi pu voir des images ; aujourd'hui, on a beaucoup de vidéos, de photos, et des témoignages qui circulent. Ils savent qu'ils vont vivre quelque chose de spécial, une fête, quelque chose de différent. Ce genre de match est effectivement unique. Chacun le vivra à sa façon, car on est tous différents. Mais il ne faut pas oublier que ça reste un match de football, avec des points à prendre."

Un Derby reste un match de football

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Il y a des aspects tactiques et de discipline à respecter, et c'est surtout là-dessus que l'accent doit être mis. L'engagement sera évidemment au rendez-vous, pas de souci de ce côté-là. Gagner les duels, porter fièrement le maillot, ce sont des choses que les gars comprennent très bien. Mais chacun vivra ce match à sa manière, en fonction de son expérience et de sa personnalité. Cet événement, cependant, va les rassembler, et je pense que cela va encore renforcer notre groupe, ce qui est essentiel pour nous. On sait que sans collectif, on n'existe pas.

Je suis également satisfait de la discipline tactique qui a été bien respectée ces derniers temps. L’engagement est présent, et on a constaté une amélioration chez les joueurs qui entrent en cours de jeu. Par exemple, contre Angers, on a souffert parce que certains n'étaient pas complètement dedans, mais on a fait des progrès, notamment en réduisant les erreurs grossières. Nous devons continuer sur cette lancée : garder la discipline, gagner un maximum de duels, et jouer en coordination. À force de répétition, que ce soit en matchs, à l'entraînement, ou avec les analyses vidéo, les joueurs commencent à mieux se connaître et à se sentir plus proches les uns des autres.

Il est important de rester concentré, car nous avons fait des erreurs sur certains matchs, des oublis, des manques de discipline et de concentration. Tout cela doit être corrigé. Je vois que le groupe apprend, et c’est ce qui m'intéresse le plus : avancer. Certains joueurs découvrent encore ce niveau, et il leur a fallu du temps pour s’adapter à l’intensité, aussi bien tactique que physique. Mais je sens que le groupe progresse, et cela me donne de l’espoir pour la suite.

Olivier Dall'Oglio regrette l'absence du Peuple Vert

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Dimanche, le stade sera plein, mais nous n'aurons malheureusement pas de supporters, car ce derby se joue à l’extérieur. D'habitude, même à l’extérieur, il y a toujours du vert dans les tribunes. Cette fois, ce sera différent, mais ce sera à nous d'être encore plus forts dans ce contexte particulier.

On sait que l’adversaire a un effectif solide, avec de nombreux internationaux et des joueurs de très haut niveau. Mais nous devons montrer de la fierté et aller au bout de nous-mêmes, sans le moindre relâchement. Car la moindre faiblesse sera exploitée par une équipe de ce calibre. On ne fera pas de cadeaux. Ce que nous avons décidé, avec les joueurs, c’est de donner tout ce qu’on a pour rendre fiers la ville, la région et le club."