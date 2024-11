Raymond Domenech ne rate jamais l'occasion de s'offrir une petite pique à l'encontre du voisin stéphanois. À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et L'OL, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, avant tout ex-lyonnais, est revenu sur la performance des deux équipes sur le plateau de L'Équipe du Soir. Extraits.

La rivalité existe jusque sur les plateaux de télévision à l'occasion d'un Derby qui, sans passionner la France entière, permet au moins d'apporter un peu de relief à une Ligue 1 bien terne... À ce jeu-là, Raymond Domenech n'est pas le dernier à déposer quelques piments dans le plat ! Présent dans l'émission "L'Equipe du Soir", il est revenu sur la victoire lyonnaise et n'a pas manqué de lancer une petite provocation à destination des Verts :

"C'est toujours un bonheur de retrouver ce match-là. Je parle en tant que Lyonnais pas vraiment en tant que technicien. On est content que Saint-Étienne soit en première division pour ce derby. Cela fait du monde dans les deux stades, de l'ambiance et ça fait six points à la fin de l'année. On est toujours content, c'est ce qui nous intéresse."

R. Domenech : "L'essentiel, le derby, il faut le gagner !"

"Lorsqu'on est lyonnais, aujourd'hui, vous pouvez me dire ce que vous voulez. L'essentiel, le derby, il faut le gagner ! On peut dire ce que l'on veut. Ils n'ont pas été flamboyants, il faut le reconnaître. Saint-Étienne a eu des situations, ce n'est pas un match euphorique mais il fallait le gagner et Lyon l'a gagné. C'est l'essentiel."

On se consolera avec les mots de l'ancien maître à jouer stéphanois, Jean-Michel Larqué. Sur RMC Sport, il avait alors répondu sans détour à la question de savoir s'il aurait embauché Domenech en 2022 afin qu'il sauve l'ASSE d'une relégation : "Non seulement il est Lyonnais mais surtout, il est nul."