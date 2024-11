Dans la dernière édition de Sofoot, Michel Der Zakarian se livre sans détours après son éviction du poste d'entraîneur de Montpellier (lanterne rouge en ligue 1). Après un début de saison raté, les héraultais ont fait le choix de limogé "Der Zak" pour le remplacer par un ancien de la maison verte : Jean-Louis Gasset. Extraits de son long interview.

La défaite à Marseille (0-5) fut celle de trop pour Der Zakarian. Son président Nicollin prend la décision dans la foulée de lui retirer les fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle de Montpellier.

Khazri et Savanier prennent cher

«Savanier... vous avez dit de lui que s'il avait eu cinq ou dix ans de moins, avec un niveau constant, il aurait été largement éligible en équipe de France. Il y a deux réserves : les cartons rouges d'abord. Il est impulsif, et ça nous pénalise. On a beau discuté avec lui quand les fils se touchent, il a du mal à se maîtriser, à gérer cette injustice qu'il ressent... l'autre bémol c'est physiquement. Sa façon de vivre, dans sa communauté, avec sa famille... je pense que s'il avait travaillé plus fort et mieux, il aurait été un top joueur.

Ça fait un an et demi que je me bats avec eux pour qu'ils perdent du poids. Mais j'ai abandonné... C'est une question de volonté personnelle, et eux ne veulent pas maigrir, ils pensent qu'ils sont bien à ce poids-là. Ben non, ce sont des athlètes en face, tu peux pas avoir cinq, voire huit kilos en trop. Sur la durée d'un match, tu exploses ou tu disparais. Ils ont de la chance qu'ils n'aient pas de concurrence, sinon ils ne joueraient pas. »