Malgré sa suspension, Paulo Fonseca a su créer une dynamique collective qui propulse l’OL. Avant d’affronter l’ASSE dimanche, Lyon apparaît plus uni que jamais.

Le 2 mars dernier, Paulo Fonseca perdait son sang-froid face à l’arbitre Benoît Millot lors d’un OL-Brest tendu. Un geste de frustration qui lui vaudra neuf mois de suspension, assortis d’une interdiction inédite de vestiaire. Une sentence historique, que l’entraîneur portugais juge sévère, mais qui, paradoxalement, a déclenché un effet inattendu : celui de ressouder tout un groupe.

« Ma suspension a fortifié le groupe et sa volonté de se battre. Elle a uni le vestiaire. Et les gens du club sont plus unis aussi. Ce n'est pas seulement en raison de cette suspension, que j'estime injuste, c'est aussi en raison de la situation du club, de notre président (John Textor)... On sent qu'on a besoin d'être plus ensemble que jamais pour gagner », confie-t-il dans un entretien fleuve accordé à L’Équipe. Une déclaration forte à quelques jours du Derby face à Saint-Étienne, où l’OL se rend avec une dynamique quasi irrésistible : six victoires en huit matchs depuis cette fameuse altercation.

L’OL a trouvé son identité de jeu

Sous pression depuis son arrivée en janvier, Fonseca a rapidement imposé ses principes : organisation défensive rigoureuse, qualité de relance sous pression et maîtrise technique. L’équipe lyonnaise, longtemps instable, a désormais une vraie identité de jeu, qu’elle revendique fièrement.

« Dès le premier jour, les joueurs ont été ouverts à mes idées », assure-t-il. Il cite notamment la progression tactique de joueurs comme Rayan Cherki, dont la liberté créative est désormais encadrée par un cadre collectif plus solide : « Rayan est un joueur unique, mais il apprend à jouer en équipe. »

Même les remplaçants, comme Paul Akouokou, ont répondu présents. Le Ghanéen a été titularisé face à Manchester United (2-2 à l’aller), preuve que l’implication collective prime sur les statuts.

Un derby sous haute tension

Ce dimanche, l’OL débarque à Geoffroy-Guichard avec un double objectif : poursuivre sa course vers l’Europe et enfoncer son rival historique, l’ASSE, qui joue sa survie en Ligue 1. Le Derby, toujours électrique, aura cette fois une dimension supplémentaire : celle de deux clubs engagés dans des luttes opposées, mais vitales.

Malgré son absence du banc en Ligue 1, Fonseca reste omniprésent. Il prépare minutieusement chaque match, transmet ses consignes à l’hôtel et s’appuie sur ses cadres (Lacazette, Tolisso, Mata) pour relayer son discours dans le vestiaire. « Je vous attends après le match, vous savez ce que vous devez faire », glisse-t-il à ses joueurs juste avant leur entrée sur le terrain.

L’OL avance donc soudé, porté par une solidarité nouvelle et une direction claire. Face à une ASSE fébrile mais toujours imprévisible dans ce type de rendez-vous, la cohésion lyonnaise pourrait faire la différence.