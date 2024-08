Après une courte défaite inaugurale à Monaco (1-0), les Verts ont retrouvé la Ligue 1 à Geoffroy-Guichard et son de nouveau inclinés face au Havre (0-2). Inquiétant. Plus tôt dans la semaine, un latéral gauche et un gardien sont arrivés dans le Forez. Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 19 Août

L’ASSE sur un milieu de terrain de Lens

L’ASSE devrait officiellement annoncer le recrutement de Brice Maubleudans les prochaines heures. Le gardien vient en tant que doublure pour concurrencer Gautier Larsonneur. Le club a également conclu un accord avec l’AC Milan pour Fodé Ballo-Touré. Les négociations sont toujours en cours entre le latéral gauche et les Verts, mais pas d’accord pour l’heure.

Dans le même temps, le board a également comme objectif de recruter un numéro 9. Ce ne sera pas Thierno Barry qui est en route pour Villarreal. Les autres pistes vont être activées d’ici la fin du mercato. Au milieu la piste Sébastian Nanasi est à l’arrêt pour le moment. Olivier Dall’Oglio a démenti à plusieurs reprises, un intérêt pour le suédois. Ce lundi, Foot Mercato nous apprend l’intérêt du board stéphanois pour Salis Abdul Samed. Le RC Lens ne souhaite pas conserver son milieu de terrain qui n’entre pas dans les plans de Will Still. De plus les lensois souhaitent alléger leur masse salariale.

Le joueur s’entraîne avec la réserve du club artésien depuis plusieurs semaines. L’ASSE aurait alors sondé les sang et or pour le milieu ghanéen. Le joueur correspondrait au profil recherché par le staff et le board forézien. Un intérêt qui ne serait visiblement pas allé beaucoup plus loin pour le moment. Le Stade Brestois, qualifié en Ligue des Champions, souhaite également s’attacher les services du joueur de 24 ans. Le club breton souhaite récupérer le milieu défensif en prêt. Si le RC Lens ne devrait pas conserver son joueur, l’ASSE ne semble pas être favori pour le recruter.

Mardi 20 Août

L’ASSE a tranché pour Mathis Amougou

Samedi dernier face à l’AS Monaco, Mathis Amougou a connu sa première titularisation en championnat sous le maillot de l’ASSE. La saison dernière, il avait disputé un match de Coupe de France (contre Nîmes, défaite 0-1) et était entré contre Laval en Ligue 2 (0-0). Auteur d’une belle prestation sur le Rocher, sa situation a fait l’objet de discussions tout au long de l’été. Explications.

Passé par l’INF Clairefontaine durant sa préformation, Mathis Amougou a intégré le Centre de formation à l’été 2021. Depuis, le milieu de terrain a gravi les échelons. Jusqu’à faire ses débuts en réserve à seulement 16 ans. D’une précocité rare, il présente un profil ultra complet pour un joueur né en 2006. Volume de jeu, capacité de projection, précieux à la récupération, à l’aise sous pression… Tous ses entraîneurs sont dithyrambiques et Amougou est aussi un garçon apprécié humainement. Il est également appelé à chaque rassemblement de la génération 2006 en Equipe de France depuis plusieurs saisons. Il a même été surclassé avec les 2005 en juillet afin de disputer l’Euro U19.

Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld comptent sur le joueur

Peu de temps après leur arrivée, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ont fait savoir au joueur qu’ils avaient la volonté de l’envoyer s’aguerrir en prêt. Plusieurs clubs avaient montré un intérêt. Une écurie de Ligue 2 avait même fait une proposition. Mais Amougou et ses représentants n’étaient pas intéressés. Le natif du Blanc-Mesnil est ensuite parti en stage à Clairefontaine puis à l’Euro U19, avant de revenir à l’entraînement collectif début août. Titularisé contre Getafe puis entré en jeu contre Kiel, il a fait très bonne impression au staff. À tel point que Dall’Oglio a donc décidé de le titulariser contre Monaco pour la première journée de championnat. Un choix payant au vu de sa bonne performance.

Son match lui a en tout cas permis de marquer des points. On imagine mal voir le joueur formé au club ne pas intégrer la rotation cette saison et l’option d’un prêt devrait logiquement être mise de côté. L’idée du club ces dernières semaines a toujours été de faire d’Amougou la pièce maîtresse du projet à moyen terme, mais les choses pourraient donc s’accélérer. En fin de contrat en juin 2026, l’ASSE veut d’ailleurs le prolonger. À noter aussi que sa situation est toujours suivie par plusieurs gros clubs européens, notamment un cador en Allemagne.

Mercredi 21 Août

Brice Maubleu signe chez les Verts !

C’était dans les tuyaux depuis le début du mercato, l’ASSE souhaitait recruter un gardien pour épauler Gautier Larsonneur. Très rapidement en début de mercato, le nom de Brice Maubleu était évoqué. Le gardien Grenoblois avait déjà été suivi par les Verts par le passé. Si la piste avait un peu été laissée de côté, elle a été réactivée en fin de semaine dernière. Ce dimanche, nous vous annoncions en exclusivité l’arrivée du gardien de 34 ans.

Brice Maubleu vient apporter son expérience dans un effectif assez jeune. Le désormais ex-grenoblois correspond au profil souhaité par le board et le staff de l’ASSE. Il s’engage pour 2 saisons dans le Forez. Saint-Étienne tient donc sa 6ème recrue de l’été, et attend encore plusieurs renforts.

✍️ Brice Maubleu est Stéphanois ! 💚 L’expérimenté gardien de but rejoint les Verts jusqu’en 2026 plus une année en option ! Bienvenue dans le Forez, Brice ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 21, 2024

Brice Maubleu : « Je suis vraiment ravi de rejoindre Saint-Étienne. Un club historique du championnat de France. J’ai été très bien accueilli depuis mon arrivée ici. Je pensais finir ma carrière à Grenoble et même si ce n’est pas simple de quitter le GF38, l’opportunité Saint-Étienne ne se présente pas deux fois dans une carrière. Le stade Geoffroy-Guichard a aussi joué dans cette décision, j’y suis venu deux fois en Ligue 2 BKT, et l’ambiance qui y règne a été une motivation supplémentaire. »

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE : « Brice est un gardien d’expérience, qui va nous amener beaucoup grâce à ce qu’il a déjà vécu dans sa carrière. C’est le gardien qu’on voulait, habitué au haut niveau et qui est prêt physiquement, en témoigne sa titularisation de la semaine dernière. Il a aussi une très bonne mentalité, c’est un compétiteur, mais également un très bon coéquipier. Au-delà du groupe de gardiens, c’est un gros plus pour encadrer l’ensemble des jeunes joueurs de l’effectif. »

Jeudi 22 Août

Pierre Cornud signe à l’ASSE !

En quête d’un nouveau latéral gauche depuis le début de la période estivale, l’ASSE a enfin officialisé l’arrivée d’un joueur à ce poste. Le latéral de l’AC Milan, Fodé Ballo-Touré aurait pu débarquer à Saint-Étienne. Un accord entre les Verts et les milanais avait été trouvé pour l’ancien Monégasque. Faute d’accord sur le salaire du latéral, l’ASSE a décidé de se pencher sur Pierre Cornud.

Un accord avec son club du Maccabi Haïfa a rapidement été trouvé. Le latéral formé à Montpellier a très vite été conquis par le projet stéphanois. Le joueur qui souhaitait revenir en France pourra retrouver son ancien coéquipier en Israël, Dylan Batubinsika. Comme le défenseur central congolais, il possède une expérience en Ligue des champions non négligeable pour l’ASSE.

Neuvième signature de l’été stéphanois, le latéral gauche de 27 ans rejoint les Verts d’Olivier Dall’Oglio et est désormais sous contrat dans le Forez jusqu’en 2026 avec une option de prolongation pour une saison supplémentaire.

✍️ Pierre Cornud, nouveau défenseur des Verts ! 💚 Le latéral gauche de 27 ans retrouve la France et rejoint l’effectif stéphanois jusqu’en 2026 avec une option de prolongation pour une saison supplémentaire ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 22, 2024

Pierre Cornud : « J’ai le bonheur de rejoindre un très grand club pour mon retour en France. Mon intégration est déjà facilitée par mes connaissances dans l’effectif : Dylan Batubinsika, avec lequel j’ai évolué à Haïfa, mais aussi Yunis Abdelhamid et Anthony Briançon que j’ai côtoyés par le passé. En tant que passionné de football, Geoffroy-Guichard est un lieu mythique. C’est un honneur pour moi de défendre désormais les couleurs d’un peuple si unique. »

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE : « Pierre a une belle expérience, symbolisée par plusieurs rencontres de Coupe d’Europe. Il a une vraie qualité technique, mais aussi beaucoup de rigueur. C’est bien parce qu’il est également un peu plus âgé et va avoir ce rôle de cadre dans le vestiaire. Il est pratiquement prêt, même s’il y a de la fatigue après des derniers jours chargés pour lui. »

Vendredi 23 Août

L’ASSE vise une recrue polonaise qui joue l’Europe !

Il reste une semaine à l’ASSE pour ajuster son effectif tant sur le plan des départs que des arrivées. Le club aimerait faire deux joueurs. Un buteur pour mettre du poids à son attaque et un milieu défensif pour ajouter du poids dans son entrejeu. Un média polonais nous informe que l’ASSE surveille un joueur international.

En conférence de presse à la mi-journée, Olivier Dall’Oglio a évoqué le mercato : « On a accéléré, c’est super. On a accéléré un petit peu cette semaine, effectivement, mais ce sera la fin du mercato. Après, il risque d’avoir d’autres venues. Une ou deux. Non, une ou deux, pas plus ! »

AS Saint-Étienne 🇫🇷 is interested in Jakub Piotrowski Scouts from the French side were present at last Ludogorets’ UEFA Europa League match The Polish international midfielder received interest this summer from Villarreal, Udinese, Galatasaray, and Göztepe ✍️: @ActualnoCom pic.twitter.com/xeI46TKZ4w — Polski Transfers 🇵🇱 (@polskitransfers) August 23, 2024

Formé en Pologne et plus précisément au club de Chemik, Jakub Piotrowski est le capitaine de Ludogoretz. International polonais avec 8 sélections, il a inscrit 2 buts avec le maillot rouge et blanc. Arrivée depuis 2018 en Belgique, il jouera pour Genk pendant 2 saisons, puis 2 saisons à Dusseldorf avant d’évoluer à Ludogoretz. Chez le champion Bulgare, il joue les qualifications de Ligue des champions. Il jouera essentiellement en Europa League. Ce joueur de 26 ans (il aura 27 en octobre), dispose donc d’une belle expérience européenne.

Il répond au portrait robot que s’est fixé la direction de l’ASSE au poste de sentinelle. Aussi, il viendra ajouter de la taille, du haut de ses 188 cm. La concurrence s’annonce forte sur ce dossier où Villarreal (qui a déjà piqué Thierno Barry à l’ASSE) mais aussi Udinese et Galatasaray suivent le dossier de près. Il reste 7 jours aux décideurs stéphanois pour conclure le deal… ou pas !

Samedi 24 Août

L’ASSE battue par le réalisme Havrais

Les joueurs d’Olivier Dall’Oglio recevaient ceux de Didier Digard ce dimanche à 21h. Pour cette première dans le chaudron, l’ASSE voulait faire tourner le compteur point face à une équipe de son championnat. Résumé de la rencontre jouée sur la chaine DAZN, nouveau diffuseur de la ligue 1. Les deux équipes s’offrent un quart d’heure d’observation. La première belle occasion est pour les havrais. Sur une perte de balle de Nzuzi, les ciels et marines se projetent et Abdelhamid puis Larsonneur sont mis à contribution. Le premier frisson dans la défense de l’ASSE. À la 25ᵉ, sur une combinaison sur coup franc, Toure est proche d’ouvrir la marque, mais sa tête passe au-dessus de la barre stéphanoise.

👥 Le XI stéphanois pour cet #ASSEHAC ! Un seul changement par rapport au week-end dernier avec le retour d’Yvann Maçon ! 💚👊 pic.twitter.com/cIJyUMTsL9 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 24, 2024

L’ASSE manque de réalisme

Enfin, les stéphanois réagissent et s’offrent leur première grosse situation. Sur un coup franc joué en deux temps. Mathieu Cafaro a le temps d’armer sa frappe à l’entrée de la surface. Sa tentative s’écrase sur la balle transversale, c’était à quelques centimètres ! Peu après, sur un bon centre de Nzuzi, Cafaro est seul et envoie de la tête dans les bras de Desmas. Quel dommage ! La mi-temps se termine sur une frappe sans danger de Marwann Nzuzi. À la pause, les deux équipes sont dos à dos. 0-0.

La deuxième commence sur un rythme plus intense. Sur un corner, le ballon revient au point de penalty pour Amougou qui tire mais sa frappe rase le poteau ! INCROYABLE ! Dans la foulée, toujours sur corner, Sissoko dévie au premier poteau et Abdelhamid est proche de conclure au second poteau mais ça passe au-dessus !

Et comme il est souvent coutume lorsque tu ne concrétises pas tes occasions, Le Havre va obtenir un penalty sur une faute d’Appiah dans la surface. Toure transforme, 1-0 pour le HAC ! Le but débride l’ASSE. Louis Mouton s’essaie à 25m mais Desmas arrête le ballon avec réussite. Finalement, sur un corner concédé bêtement par Abdelhamid, Sangante double la mise et douche le chaudron. 2-0 pour les visiteurs. Wadji après son entrée pense réduire la marque à deux reprises mais il croise trop sa frappe sur les deux opportunités. Le score n’évoluera plus, les Verts s’inclinent une seconde fois en autant de rencontres !

Dimanche 25 Août

La rédaction vous souhaite un bon dimanche. Rendez- vous lundi 26 août à 21 heures pour le Sainté Night Club en direct de Twitch et Youtube avec Benoît, Elias, Timothée Maymon et Gabriel !