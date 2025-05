Saint-Étienne a rendez-vous avecle Stade de Reims ce samedi. Les Verts ne possèdent plus que deux oppositions pour se sauver d'un retour en Ligue 2. Zuriko Davitashvili s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi avant la rencontre face à Reims.

S'il s'est souvent montré inspiré sur le terrain cette saison, l'ailier stéphanois ne cache pas ses marges de progression.

Sur le plan individuel, Zuriko Davitashvili fait un premier bilan : « D'un point de vue statistique, ma saison n'est peut-être pas mauvaise parce qu'il y a ses buts, il y a ses passes. Mais ce point de vue personnel passe un peu au second plan [...] Je pense que malgré tout j'aurais pu faire mieux d'un point de vue statistique. »

L'international géorgien ne se voile pas la face et sait dans quels domaines il doit encore progresser : « Je pense que je peux m'améliorer sur la partie défensive, le travail sans le ballon, à être un joueur un peu plus agressif à la récupération. Et avec le ballon, évidemment, j'ai encore des choses à travailler, peut-être mon pied gauche, peut-être aussi, tout simplement, être plus décisif devant le but. »

Davitashvili ne regrette pas son choix sur son raté contre Monaco

Et quand on lui parle de son 3 contre 1 mal négocié contre Monaco, Davitashvili assume pleinement : « Oui, bien sûr, je repense à cette action. La première chose, c'est que je trouve que le défenseur de Monaco a vraiment bien joué le coup. Ma première intention, c'était de donner le ballon, mais avec son positionnement, ça m'a fait changer d'avis, donc j'ai tenté ma chance. Malheureusement, j'ai raté ce tir. Mais voilà, en revoyant l'action, ça ne m'a pas fait changer d'avis. Je pense que la décision sur le moment était la bonne pour moi. Peut-être qu'avec un peu plus de sang-froid, j'aurais pu la glisser à un coéquipier, mais dans l'instant, j'ai vraiment pensé que c'était la meilleure option. Je dois apprendre de ces moments-là et continuer à progresser. »

Une lucide remise en question qui confirme l'état d'esprit de ce joueur qui progresse semaine après semaine.