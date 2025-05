Le HAC joue gros samedi soir face à l'OM, dans une rencontre décisive pour le maintien. En conférence de presse, Didier Digard a délivré un discours fort : ambitions, réalisme et fidélité au projet havrais. Les Stéphanois, eux, ne souhaitent qu'une seule chose : un faux-pas !

Didier Digard a d’abord dressé un point sur l’effectif. Si Hassane et Aloïs sont forfaits, le coach havrais a enregistré les retours de Gauthier, Iliès et Antoine : "C’est un bon groupe qui se prépare. On a payé quelques petits pépins dans la semaine, mais globalement tout le monde est opérationnel". Une bonne nouvelle pour Le Havre avant d'affronter un OM en pleine course à la Ligue des Champions.

Marseille, une "mini finale" pour le maintien

Conscient de l’enjeu, Digard prévient : "Ce n’est pas un match de gala. C’est un match pour le maintien. C’est l’avenir d’un club, d’une ville. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de notre classement final". Le technicien havrais se réjouit de l’opportunité de se maintenir avant la dernière journée, mais reste prudent : "La situation reste fragile. On est encore en vie, mais on n’a rien acquis. Il faut tout donner pour concrétiser notre travail".

Depuis janvier, Digard constate une transformation : "Ce groupe a beaucoup murî, il veut réaliser un exploit. On a trouvé un équilibre entre ma méthode, celle de la cellule performance, et les attentes des joueurs". La cohésion est telle que ce sont les joueurs qui ont réclamé une mise au vert la veille du match : "Ils ont envie de passer du temps ensemble. Il y a une énergie positive".

Pas question de subir le jeu pour Digard !

Face à l'OM, le plan est clair : "L’objectif n’est pas de les attendre en bloc bas. On espère vraiment exister dans ce match, avec et sans ballon. Il faudra bien utiliser les rares possessions que l’on aura". Digard souhaite répéter la performance physique vue contre Monaco, tout en s’adaptant au style plus tactique des Marseillais.

"Je me bats pour ceux qui aiment ce club, pas contre ceux qui veulent partir. Ceux qui sont ici veulent se battre pour le HAC", lance Digard en référence à certains joueurs courtisés ou en instance de départ. Il prône une méritocratie où l’état d’esprit prime : "Je préfère un joueur qui me donne tout pendant 30 minutes qu’un autre qui s’économise sur 90".

Enfin, interrogé sur le fait de jouer en multiplex, Digard reste concentré : "On a joué avant, après, en même temps que nos concurrents. Ce qui compte, c’est qu’on joue un samedi soir à 21h, dans un stade plein, pour une mini finale contre Marseille".

Le Havre peut sortir de la zone rouge dès ce week-end. Mais pour cela, il faudra dépasser une équipe de l’OM qui n’a plus le droit à l’erreur dans sa course au top 4. En attendant, les supporters stéphanois ne vont souhaiter qu'une seule chose : que Le Havre trébuche !