La quatrième journée de Coupe LFFP a rebattu les cartes au classement général. Battue pour la première fois de la saison face au Mans (0-2), l’ASSE recule à la septième place. Pendant ce temps, Strasbourg et Auxerre réalisent de belles opérations, tandis que Marseille conserve son fauteuil de leader. Une journée riche en rebondissements, à quelques semaines du dénouement de la phase de poule.

Après deux succès face à Roubaix-Wervicq (4-2) et Nantes (2-0), les Vertes ont connu leur premier coup d’arrêt. Au stade Salif-Keita, les Mancelles ont fait la différence grâce à Sana Guermazi et Kenza Chapelle. Une défaite qui laisse l’ASSE à six points après trois rencontres.

Troisièmes avant cette journée, les Stéphanoises reculent ainsi de quatre places. Elles conservent toutefois leur position parmi les dix premières, qualificative pour les barrages. Mais avec une dernière rencontre à disputer, leur marge de manœuvre s’est considérablement réduite.

Marseille reste leader, Strasbourg et Auxerre impressionnent !

Exempté cette semaine, Marseille conserve la tête avec neuf points en trois rencontres. Les Phocéennes sont toutefois rejointes par Strasbourg, victorieux à Toulouse (1-2). Menées à la pause, les Alsaciennes ont renversé la situation grâce à Krissi Kögel et Amber Barrett. Elles réalisent un parcours parfait avec trois succès en autant de matchs.

Derrière, Auxerre signe le carton de la journée ! Les Bourguignonnes ont largement dominé Nice (5-1), portées notamment par un doublé d’Alizée Méreau. Avec huit points, l’AJA grimpe sur la troisième marche du podium.

Autre rencontre spectaculaire, Fleury a renversé Lens (1-4). Menées à la pause, les Franciliennes ont inscrit quatre buts en seconde période, dont un doublé de Batcheba Louis. Lens reste quatrième avec sept points, mais voit plusieurs poursuivants revenir.

Plusieurs surprises dans la course aux barrages

Outre la victoire mancelle à Saint-Étienne, Roubaix-Wervicq a également réalisé une belle opération. Sur la pelouse de Saint-Malo, les Nordistes se sont imposées (0-1) grâce à Laurine Pinot. Elles rejoignent ainsi l’ASSE avec six points.

Deux rencontres se sont également décidées aux tirs au but. Après un nul (0-0), Cannes a pris le dessus sur Lille (4-2), empochant deux points précieux. De son côté, Thonon Évian a arraché l’égalisation contre Bourges (1-1) avant de remporter la séance (4-2). Les Haut-Savoyardes grimpent à la cinquième place avec sept unités.

Au classement, la situation se resserre. Le Mans occupe désormais la sixième place, juste devant l’ASSE. Roubaix, Fleury et Le Havre complètent le top 10 avec six points chacun. Derrière, Saint-Malo reste en embuscade avec cinq unités. La dernière journée promet donc une lutte particulièrement serrée pour les places qualificatives.

Le Havre, un dernier obstacle de taille pour l’ASSE

Le prochain adversaire des Vertes en Coupe LFFP sera justement Le Havre, le 9 décembre prochain. Les Normandes occupent actuellement la dixième place, avec six points en trois rencontres. Après une défaite inaugurale face à Nantes (0-2), elles ont parfaitement réagi en s’imposant à Metz (1-2).

Cette semaine, les Havraises ont confirmé leur progression face à Montpellier (2-3). Après avoir mené de deux buts, elles ont été rejointes avant de reprendre l’avantage grâce à Thaïs Gallais à la 86e minute. En Arkema Première Ligue, Le Havre réalise également un début de saison encourageant. Sixièmes avec sept points en cinq journées, les joueuses de Maxime Di Liberto comptent deux victoires, un nul et deux défaites. Après leur lourd revers face à OL Lyonnes (1-8), elles ont notamment dominé Saint-Malo (2-0), avant de tenir Montpellier en échec (1-1).

Le déplacement en Normandie s’annonce donc décisif pour l’ASSE. Avec six points chacune, les deux formations joueront une rencontre importante dans la course aux barrages. Les Stéphanoises devront toutefois d’abord retrouver le championnat, dès dimanche à Cannes, pour préserver leur invincibilité en Seconde Ligue.