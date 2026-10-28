ASSE – Rumilly Vallières : le stade de la rencontre en Coupe de France reste au cœur des discussions. Le stade des Grangettes peut accueillir le match, mais les contraintes de sécurité pourraient pousser le GFA à délocaliser cette affiche au Parc des Sports d’Annecy. Explications.

Le tirage au sort du septième tour de la Coupe de France a réservé une très belle affiche au GFA Rumilly Vallières. Le club de National 1 recevra l’AS Saint-Étienne, pensionnaire de Ligue 2, dans un peu plus de deux semaines. Une rencontre forcément particulière pour le club haut-savoyard, mais aussi pour son entraîneur Cédric Rullier.

Au-delà de l’affiche sportive, une question reste encore en suspens : où se jouera le match entre le GFA Rumilly Vallières et l’ASSE ? Le choix du stade doit encore être arrêté par les dirigeants du club.

ASSE – Rumilly : le stade des Grangettes peut accueillir le match

Le stade des Grangettes constitue la première possibilité. L’enceinte habituelle du GFA Rumilly Vallières est homologuée et pourrait donc, sur le papier, accueillir la venue de l’AS Saint-Étienne.

Mais une rencontre face aux Verts ne ressemble pas à un match de championnat classique. L’arrivée de l’ASSE devrait attirer un public nombreux et imposer des contraintes de sécurité plus importantes. C’est précisément ce point qui pourrait compliquer l’organisation de la rencontre à Rumilly.

Cédric Rullier l’a expliqué dans les colonnes du Dauphiné Libéré. Le technicien du GFA laisse la décision aux dirigeants. Il assure toutefois qu’il suivra leur choix, quel que soit le stade retenu.

L’enjeu dépasse donc la simple question de l’homologation. Il faut également pouvoir accueillir les supporters dans de bonnes conditions et répondre aux exigences liées à une affiche de Coupe de France particulièrement attendue.

Le choix du stade sera ainsi déterminant pour permettre au plus grand nombre de profiter de cette rencontre face à l’ASSE.

Le Parc des Sports d’Annecy tient la corde

Une autre option apparaît aujourd’hui beaucoup plus crédible : le Parc des Sports d’Annecy. Selon Cédric Rullier, cette hypothèse serait même la plus probable à ce stade.

Une délocalisation à Annecy permettrait au GFA Rumilly Vallières de disposer d’une enceinte davantage adaptée à l’ampleur de l’événement. Elle offrirait également une capacité d’accueil plus importante pour les supporters du territoire.

Pour le club haut-savoyard, l’affiche représente en effet un véritable événement. L’entraîneur du GFA rappelle d’ailleurs que l’ASSE est le club de cœur de nombreuses personnes au sein du club. La venue des Verts suscite donc forcément une attente particulière.

Reste désormais aux dirigeants à trancher. Le stade des Grangettes est homologué, mais le Parc des Sports d’Annecy apparaît comme l’option privilégiée pour accueillir cette affiche entre Rumilly et Saint-Étienne. Rien n’est toutefois encore officiellement décidé.

Cédric Rullier veut surtout éviter que cette future affiche ne perturbe la préparation de son équipe. Le GFA doit d’abord penser au championnat, avec des rendez-vous importants contre Istres puis Saint-Priest. La Coupe de France viendra ensuite.

Une chose est déjà certaine : quel que soit le stade choisi, Rumilly Vallières entend jouer pleinement sa chance face à l’ASSE.