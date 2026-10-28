L’ASSE sait désormais où commencera son parcours en Coupe de France. Le tirage au sort du 7e tour a eu lieu ce mercredi après-midi à Roland-Garros. Les Verts feront leur entrée dans la compétition le week-end des 14 et 15 novembre, avec un effectif qui pourrait être réduit par les départs en sélection.

Le championnat va laisser une place à la Coupe de France dans le calendrier stéphanois. Comme les autres formations de Ligue 2, l’ASSE débutera au 7e tour. Un premier rendez-vous à négocier pour s’offrir une suite dans une compétition où les Verts ont parfois quitté la scène bien plus tôt qu’ils ne l’espéraient.

Le tirage a désormais fixé les contours de cette entrée en lice. Ian Cathro et son staff peuvent se pencher sur l’adversaire, même s’ils devront encore attendre pour connaître tous les joueurs à leur disposition.

Le premier rendez-vous des Verts est fixé

L’ASSE affrontera GFA Rumilly Vallieres (N1) au 7e tour de la Coupe de France. La rencontre se disputera le samedi 14 ou le dimanche 15 novembre 2026. La date exacte et l’horaire restent à préciser.

Aussi, le tirage du 8e tour a été effectué. En cas de qualification, les Verts affronteront le gagnant du duel entre Paray-Villefranche . Le match se déroulera le week-end du 28-29 novembre 2026.

Pour les Stéphanois, l’objectif sera de franchir ce premier obstacle. Cette rencontre pourrait aussi permettre à certains joueurs moins utilisés en championnat de se montrer. Mais les choix de Cathro dépendront notamment des convocations internationales et de l’état de son groupe à l’approche du match.

Un souvenir qui invite à la vigilance

Les Verts connaissent les risques d’une entrée en lice mal négociée. En octobre 2022, Rodez était venu les éliminer dès le 7e tour à Geoffroy-Guichard. Face à un autre club de Ligue 2, l’ASSE avait cédé aux tirs au but.

Cathro pourrait devoir se passer de plusieurs joueurs

Ce premier tour tombe pendant la trêve internationale de novembre. Ian Cathro pourrait donc préparer cette rencontre sans plusieurs de ses habituels titulaires.

Les listes des sélections permettront d’y voir plus clair. Pour les joueurs présents, ce rendez-vous offrira une occasion de gagner du temps de jeu et de défendre leur place. Avec une priorité commune : qualifier l’ASSE pour le tour suivant.