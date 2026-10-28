Propulsé dans les buts de l’ASSE en l’absence de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye répond présent. Après deux rencontres disputées intégralement face au Red Star et au FC Nantes, le jeune gardien sénégalais n’a toujours pas encaissé le moindre but. Les premières données de Data’Scout mettent en évidence plusieurs qualités intéressantes, même si l’échantillon reste encore trop limité pour tirer des conclusions définitives.

Il y avait forcément quelques interrogations au moment de voir Mamour Ndiaye prendre la succession de Gautier Larsonneur. Habitué au rôle de doublure, le portier de 21 ans devait assurer l’intérim dans une période importante pour l’ASSE, engagée dans la course à la montée en Ligue 1.

Deux rencontres plus tard, le premier bilan est particulièrement encourageant. Titulaire sur la pelouse du Red Star (0-1), puis face au FC Nantes (1-0), Ndiaye a accompagné deux victoires stéphanoises sans concéder le moindre but.

Une efficacité qui ne doit pas masquer le faible recul statistique, mais qui constitue une première réponse rassurante pour Ian Cathro.

ASSE : Mamour Ndiaye affiche déjà des statistiques remarquables

Le rapport de Data’Scout présente plusieurs indicateurs particulièrement favorables au gardien stéphanois.

Dans les centiles techniques, Mamour Ndiaye atteint notamment la valeur maximale de 100 sur plusieurs critères : les arrêts, les buts évités, le ratio de buts évités par rapport aux expected goals cadrés subis (xGOT) et la longueur moyenne des passes.

Sa capacité à préserver sa cage est également mise en évidence, avec un centile de 100 dans la catégorie des clean sheets.

Autrement dit, les premiers chiffres valorisent particulièrement son efficacité sur sa ligne et sa capacité à répondre présent lorsque l’adversaire parvient à cadrer ses tentatives.

Ces données doivent cependant être interprétées avec prudence. Deux titularisations constituent un échantillon restreint pour établir des conclusions.

Des arrêts décisifs et une vraie efficacité sur sa ligne

Les points forts identifiés par Data’Scout correspondent à ce que Mamour Ndiaye a montré lors de ses premières sorties.

Le rapport souligne notamment sa capacité à arrêter une grande majorité des tirs cadrés.

Son efficacité constitue donc un premier motif de satisfaction pour le staff stéphanois. Malgré une expérience limitée à ce niveau, le Sénégalais a su répondre aux exigences immédiates du poste.

Autre élément positif : il n’a pas semblé perturbé par l’enjeu de ces deux rencontres. À l’extérieur contre le Red Star comme dans l’ambiance de Geoffroy-Guichard face à Nantes, Ndiaye a contribué à préserver les résultats obtenus par ses partenaires.

Une solidité d’autant plus appréciable que Gautier Larsonneur doit encore patienter plusieurs semaines avant de retrouver la compétition.

ASSE : une marge de progression dans le jeu au pied

Tout n’est évidemment pas parfait dans les premières données du gardien stéphanois.

Le rapport Data’Scout fait notamment apparaître des indicateurs plus faibles dans l’utilisation du ballon. Ndiaye se situe au 22e centile pour la précision des passes et au 9e pour les passes réceptionnées. Ses défenseurs jouent encore peu avec lui. Volonté de le protéger ?

Son taux de passes longues ressort au 52e centile. Le rapport souligne également qu’il participe encore peu à la progression du ballon par la passe.

Ces chiffres suggèrent un profil davantage tourné vers la protection du but que vers la participation à la construction offensive. Ils devront toutefois être confirmés sur une période plus longue, avec des situations de jeu et des adversaires différents.

Un intérim qui rassure avant Guingamp

Pour l’ASSE, l’essentiel est ailleurs. Mamour Ndiaye a été sollicité dans un contexte particulier et a répondu aux attentes immédiates : deux titularisations, deux victoires et deux cages inviolées.

Son intérim offre une solution crédible à Ian Cathro pendant l’indisponibilité de Gautier Larsonneur. Il permet surtout aux Verts de poursuivre leur dynamique sans avoir été pénalisés jusqu’ici par le changement de gardien.

Le déplacement à Guingamp, samedi soir, pourrait constituer un nouveau test pour le jeune Sénégalais s’il conserve sa place dans le onze.

Après deux rencontres, il serait prématuré de lui attribuer un statut définitif. Mais une chose est déjà certaine : Mamour Ndiaye a parfaitement négocié ses premiers rendez-vous. Et ses qualités sur sa ligne commencent à se traduire dans les chiffres.

Source : rapport statistique Data’Scout, 28 octobre 2026 et Analyse approfondie

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