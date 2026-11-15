Le 7e tour de la Coupe de France a fait des dégâts en Ligue 2. Dijon, Rodez, Dunkerque, Boulogne et Guingamp sont déjà éliminés, tandis que Nancy, Annecy et Sochaux ont dû passer par les tirs au but. Un avertissement sérieux pour l’ASSE, qui entre en lice dimanche à Rumilly-Vallières.

Chaque automne, l’entrée en lice des clubs de Ligue 2 rappelle pourquoi la Coupe de France garde une place à part. Terrains difficiles, tribunes pleines et amateurs jouant le match de leur vie. Le 7e tour a encore apporté son lot de surprises. En trois jours, cinq clubs de l’antichambre de l’élite ont été éliminés, et trois autres n’ont dû leur qualification qu’aux tirs au but face à des équipes de Régional 1. Avant les derniers matchs de dimanche, dont celui des Verts, la magie de la Coupe a déjà bien opéré.

Cinq clubs de Ligue 2 déjà éliminés

Le premier coup de tonnerre est tombé vendredi soir à Gaston-Gérard. Dijon s’est incliné face à Orléans (Ligue 3), qui a frappé deux fois en contre peu après la demi-heure de jeu. La réduction du score de Yanis Barka à l’heure de jeu n’a rien changé. Pour le DFCO, la scène a un goût de déjà-vu. Un an plus tôt, le club s’était déjà fait sortir par Is-Selongey.

Samedi, Rodez a suivi le même chemin à Versailles (Ligue 3). Dans un match spectaculaire, les Ruthénois se sont fait crucifier dans le temps additionnel et s’inclinent 3-2.

Le soir, deux autres clubs du Nord sont tombés. Dunkerque a été balayé à domicile par Quevilly-Rouen (Ligue 3), 3-0. Boulogne s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Saint-Ouen-l’Aumône, pensionnaire de National 2.

La plus grosse surprise est venue de Bretagne. Dans un stade René-Guillou plein à craquer, Guingamp a été tenu en échec 0-0 par Lannion, pourtant dernier de National 2, avant de craquer aux tirs au but (4-3) en manquant ses deux dernières tentatives. Privés de nombreux joueurs, les hommes de Sylvain Ripoll ont manqué de rythme et de justesse. Pour un club deux fois vainqueur de la Coupe de France, la désillusion est énorme.

Nancy, Annecy et Sochaux passent par la petite porte

La liste aurait pu être bien plus longue. Trois clubs de Ligue 2 ne doivent leur qualification qu’à la séance de tirs au but, face à des formations de Régional 1.

Le scénario le plus fou s’est joué à Béthune. Nancy, dauphin de Ligue 2, menait 2-0, puis 2-1 à la pause, avant de voir les Béthunois de Jean-Guy Wallemme revenir à 3-3 à vingt minutes de la fin. L’ASNL s’en sort finalement aux tirs au but (4-3). Face à un club qui s’était déjà rendu célèbre l’an dernier avec une séance historique de 44 tirs au but.

À Boulay, Sochaux a cru avoir fait le plus dur. Samy Baghdadi puis Yohan Demoncy sur penalty ont donné deux buts d’avance aux Lionceaux en quatre minutes. Mais Boulay est revenu par Hector (68e), puis a égalisé à la dernière minute sur un but contre son camp d’Impoye Gomis. Le même Gomis s’est racheté en inscrivant le tir au but décisif (5-3).

Annecy a lui aussi tremblé, à quelques kilomètres de Saint-Étienne. Accrochés par le FCO Firminy, les Haut-Savoyards ont concédé l’ouverture du score tard dans la rencontre, avant d’égaliser au bout du suspense et de s’imposer aux tirs au but (5-3). Le club ligérien de Régional 1 recevait une équipe professionnelle à domicile pour la première fois de son histoire.

Reims, enfin, a longtemps galéré à Tourcoing (R1). Toujours à 0-0 à moins de dix minutes de la fin, les Rémois ont attendu les derniers instants pour arracher leur qualification (1-0).

Grenoble, Pau, Montpellier et Clermont sans trembler

D’autres ont fait respecter la hiérarchie. Dès jeudi, Grenoble s’est imposé 2-0 à Chambéry (R1). Samedi, Montpellier a déroulé en Corse face au FC Balagne (N2), 5-0, et Clermont a infligé le même score à Fontenay (N2).

Pau a aussi été sérieux à Lourdes (R1), qui disputait le premier 7e tour de son histoire. Devant un stade de Tarbes à guichets fermés. Bilal Brahimi a ouvert le score avant un doublé de Babacar Leye en seconde période (4-0).

Dimanche, l’ASSE et quatre autres clubs de Ligue 2 attendus

Cinq clubs de Ligue 2 doivent encore entrer en lice dimanche. Nantes se déplace au Stade Castelbourgeois (R1), Metz à Saint-Dié Kellermann (R1), Laval à Saint-Renan (R1) et le Red Star chez le Paris 13 Atletico (Ligue 3).

L’ASSE, elle, se rend à 15 h sur la pelouse d’Annecy pour affronter Rumilly-Vallières. Contrairement à plusieurs de ses concurrents, les Verts n’affrontent pas une R1 mais un club de National, le premier échelon amateur. Après ce samedi noir pour la Ligue 2, les hommes d’Ian Cathro sont avertis : en Coupe de France, aucun déplacement n’est une simple formalité.

Source : FFF, Ouest-France, ICI, Le Républicain Lorrain