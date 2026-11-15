L’ASSE fait confiance à sa jeunesse pour son entrée en lice en Coupe de France face au GFA Rumilly Vallières. Ian Cathro a convoqué 8 jeunes joueurs pour ce déplacement en Haute-Savoie. L’occasion de vous faire découvrir ces talents, dont certains pourraient profiter de cette rencontre pour se montrer.

Les Verts ont dû composer sans leurs internationaux tout au long de la semaine. Dix joueurs stéphanois ont en effet rejoint leur sélection nationale durant cette trêve. Parmi eux, de nombreux titulaires réguliers : Kévin Pedro, Aaron Csogvai, Irvin Cardona, Augustine Boakye, etc.

Pour faire face à ces absences de poids, plusieurs jeunes sont arrivés en renfort aux séances d’entraînement du groupe professionnel. Certains d’entre eux ont convaincu et font partie du groupe retenu par Ian Cathro pour le match de cet après-midi.

Alexis Colombet

C’est le portier qui monte à l’ASSE. Déjà aperçu durant la préparation estivale, Alexis Colombet va cette fois effectuer son premier groupe en compétition officielle. Avec un Gautier Larsonneur blessé et un Mamour Ndiaye en sélection, c’est Lucas Lavallée qui gardera les cages stéphanoises aujourd’hui. Mais la question du second gardien à inscrire sur la feuille de match se posait toujours. Et à ce jeu là, Alexis Colombet, déjà titularisé trois fois en réserve cette saison, a pris le meilleur sur son concurrent Maël Massé. Du haut de ses 18 ans, il prendra donc place sur le banc tout à l’heure.

Nathan Kasia

Lui est un habitué des groupes cette saison. Nathan Kasia (17 ans) reste toutefois derrière Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Chico Lamba dans la hiérarchie. Il avait donc perdu sa place sur le banc lors du dernier match face à Laval, où l’effectif était au complet défensivement. Mais il aura cet après-midi l’occasion de montrer qu’il mérite à nouveau sa chance en Ligue 2. Le solide central gaucher est évidemment convoqué et pourrait même prétendre à une place de titulaire afin de faire souffler son capitaine, par exemple.

Tom Teillol

Après avoir été testé en préparation, Tom Teillol (18 ans) fait son retour avec les professionnels. Le latéral droit tentera de gratter quelques minutes de jeu face au GFA Rumilly Vallières. Juste techniquement et généreux dans l’effort, il est en pleine progression ces dernières semaines avec la réserve de l’ASSE.

Valentin Depalle

Encore un joueur aperçu durant la préparation qui pourrait avoir sa chance aujourd’hui. Au club depuis 2019, Valentin Depalle n’a jusqu’à présent jamais été lancé lors d’une rencontre officielle. Mais son heure est peut-être arrivée. Le milieu de terrain de 19 ans, à l’aise techniquement, pourrait profiter de la faible densité de joueurs dans l’entrejeu pour connaître ses premières minutes sous le maillot Vert.

Nils Rised

C’est probablement la plus grosse surprise de ce groupe. Arrivé à l’ASSE il y a moins d’un an en provenance de Torcy, Nils Rised connaît sa première convocation chez les professionnels aujourd’hui. Une ascension fulgurante pour celui qui alterne entre les U19 Nationaux et la National 2 cette saison. Mais cette récompense ne doit rien au hasard. Le milieu offensif de 17 ans impressionne ces dernières semaines. Très doué techniquement, Nils Rised a également la tête bien faite et des statistiques intéressantes. À suivre.

Etienne Mendy

Fraîchement arrivé dans le Forez, Etienne Mendy connaît déjà son premier groupe professionnel. Cet ailier sénégalais a débarqué cet été en provenance de Diambars. Sa signature a toutefois tardé, la faute à un problème de visa. En capacité de jouer depuis deux mois, l’ailier de 18 ans n’a pas tardé à séduire. Son profil percutant a mis tout le monde d’accord en réserve et il avait même inscrit un doublé contre Espaly (3-0), début novembre.

Lucas Reynaud

Autre recrue stéphanoise en post-formation, Lucas Reynaud (18 ans) fait également partie du groupe convoqué par Ian Cathro. Arrivé de Brest cet été, il avait pu se montrer un peu lors de la préparation. Son profil d’attaquant très intelligent et à l’aise techniquement et dos au jeu est assez unique au club. Reste à savoir s’il bénéficiera ou non de temps de jeu.

Lamine Sonko

Enfin, Lamine Sonko est peut-être le nom le plus attendu de cette liste. Acheté à Jura Sud en juillet, le buteur de 22 ans marche très bien avec l’équipe réserve en National 2. Déjà auteur de 4 réalisations et intéressant dans tout ce qu’il entreprend, il semble déjà presque prêt pour voir plus haut. Il pourrait être associé avec Joshua Duffus aujourd’hui.

Crédit photo : asse.fr