Alors que l’AS Saint-Étienne retrouvera demain le GFA Rumilly-Vallières avec l’objectif de décrocher son billet pour le 8e tour de la Coupe de France, Paray (R1) et Villefranche (Ligue 3) se sont affrontés ce samedi. Un rendez-vous important pour les deux formations, qui avaient elles aussi une qualification à aller chercher.

L’enjeu est de taille : le vainqueur de cette confrontation retrouvera au prochain tour le vainqueur du duel entre le GFA Rumilly-Vallières et l’ASSE, programmé ce dimanche à 15 heures au Parc des Sports d’Annecy. De quoi donner un intérêt supplémentaire à la rencontre de demain pour les Verts, qui connaissent désormais l’identité de leur potentiel futur adversaire.

Paray veut créer l’exploit en Coupe de France

Dans cette rencontre déséquilibrée sur le papier, le Petit Poucet voulait faire tomber l’équipe de Villefranche, pensionnaire de Ligue 3. Dans cette rencontre, le numéro 11 des Rhodaniens va ouvrir le score. En effet, Adama Diakhite se montre efficace et porte le score à 1-0. Dans la foulée, c’est Mourad Louzif, avec son numéro 7, qui double la mise. Il permet ainsi à Villefranche de prendre une marge de sécurité.

En seconde période, les deux équipes se neutralisent et le score n’évolue plus. C’est donc Villefranche qui fait respecter la hiérarchie et se qualifie pour le 8e tour de la Coupe de France.

Un match qui se jouerait à Geoffroy-Guichard

Pour cette rencontre, si l’ASSE venait à se qualifier demain contre le GFA Rumilly Vallières, le match se déroulerait à Geoffroy-Guichard. En raison d’une seule division d’écart entre les deux équipes, la rencontre ne sera pas inversée et se jouera comme le tirage au sort l’a prévu.

Ainsi, le match aura lieu dans deux semaines, soit le week-end des 28 et 29 novembre. La date précise sera probablement communiquée en début de semaine prochaine.

En attendant, les joueurs d’Ian Cathro doivent faire le nécessaire et assurer leur qualification lors d’un match qui s’annonce beaucoup plus compliqué que ne le laisse penser la différence de division.