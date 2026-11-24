Le premier tour fédéral de Coupe de France féminine se disputait ce week-end, avec l’entrée en lice des clubs de Seconde Ligue. Entre démonstrations offensives, qualifications arrachées aux tirs au but et éliminations surprises, les rencontres ont réservé plusieurs rebondissements. L’ASSE a particulièrement marqué les esprits en inscrivant treize buts face à Guéret !

L’ASSE écrase Guéret et fait tomber les records !

C’est le résultat phare de ce premier tour fédéral ! Sur la pelouse de l’ES Guérétoise, pensionnaire de Régional 2, les Vertes ont signé une victoire monumentale (0-13). Neuf buts avaient déjà été inscrits avant la pause, dont cinq par Jalia Chabourine.

Peu utilisée depuis le début de saison, l’attaquante a profité de sa titularisation pour réaliser un quintuplé historique. Une performance inédite dans les archives consultées de l’équipe première féminine.

Lorna Chicha Douvier s’est également illustrée avec un triplé. Héloïse Mansuy, Mathilde Kack, Roxane Couasnon, Sarah Cambot et Dona Scannapieco ont complété le festival stéphanois.

Avec treize réalisations, l’ASSE dépasse ses précédents records offensifs recensés. Les Stéphanoises avaient inscrit dix buts contre Besançon en 2013 et Nîmes en 2022.

Les Amazones retrouveront au prochain tour Montauban (D3), également impressionnant ce dimanche. Les Montalbanaises ont écrasé l’Aviron Bayonnais (R1) sur le score de 7-1.

Lille et Roubaix déroulent, Grenoble assure

Les autres prétendants de Seconde Ligue ont globalement répondu présent. Le LOSC Lille n’a laissé aucune chance à C’Chartres (R1), balayé 8-0. Roubaix Wervicq a également maîtrisé son entrée en lice, en dominant le Club Franciscain, représentant martiniquais, 5-0.

Grenoble s’est imposé 3-0 sur le terrain des Arceaux Montpellier (R2). Plus difficilement, l’OGC Nice a écarté Jacou-Clapiers (R1) sur le score de 2-1. Bourges a également dû batailler pour venir à bout de Rodez, pensionnaire de D3 (2-1).

Deux qualifications se sont jouées au bout du suspense. Dans un duel entre équipes de Seconde Ligue, Metz a éliminé Thonon Évian après un nul vierge et une interminable séance de tirs au but (0-0, 8-7).

Auxerre a également eu besoin des penalties face au Stade Rennais, formation de D3 (1-1, 5-4). De son côté, Le Mans était exempt et accède directement au tour suivant.

Cannes tombe face à une formation de Régional 1 !

La grande surprise du week-end est venue du Sud ! Saint-Didier Espérance Pernoise, pensionnaire de Régional 1, a fait tomber l’AS Cannes (2-1). Une élimination précoce pour les Cannoises, surprises par un adversaire évoluant deux divisions plus bas.

D’autres clubs ont profité de cette journée pour briller. Saint-Georges Guyonnière (D3) a infligé un 10-0 à Suresnes (R3). Saint-Vit (R1) a inscrit huit buts contre Thionville Lusitanos (R2), tandis que Saint-Omer (R1) a dominé Sénart-Moissy (R3) sur le score de 7-0.

Le Red Star poursuit également son parcours après sa victoire à Laon (0-2). Même constat pour Monaco United, qui s’est imposé sur la pelouse du FEC Bastiais (2-4).

Au total, neuf des onze formations de Seconde Ligue poursuivent l’aventure. Seuls Cannes et Thonon Évian quittent prématurément la compétition.

Un deuxième tour prometteur pour les Vertes !

Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 13 décembre, avant l’entrée en lice des clubs d’Arkema Première Ligue en seizièmes de finale, le 10 janvier.

Plusieurs affiches sont déjà connues. Lille accueillera Quevilly Rouen Métropole (D3), tandis que Roubaix recevra le SM Caen (D3). Auxerre retrouvera Le Mans dans un nouveau duel entre pensionnaires de Seconde Ligue.

Pour l’ASSE, le déplacement à Montauban constituera la prochaine étape. Après leur sixième victoire consécutive en championnat face à Nice et leur carton historique à Guéret, les joueuses de Yannick Chandioux voudront poursuivre cette dynamique. Mais face à des Montalbanaises également en réussite offensive, les Stéphanoises devront confirmer leur sérieux pour rejoindre les seizièmes de finale.

Source : Footeuses.