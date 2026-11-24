Invité de Zack Nani à Londres, Wesley Fofana a passé en revue sa carrière, de Chelsea à ses graves blessures. Mais le défenseur formé à l’ASSE a aussi longuement parlé de Saint-Étienne. Un recrutement qui a failli ne jamais se faire, la Gambardella, ses débuts face à Nice et un départ pour Leicester obtenu dans la douleur.

Avant les 40 millions d’euros, avant la Premier League et avant Chelsea, il y a eu un gamin de Marseille dont personne ne voulait. Fofana ne l’a pas caché. Il a écumé les essais dans presque tous les centres de formation du sud et du centre de la France, sans succès.

« C’est le seul club qui est venu me chercher, Saint-Étienne », a-t-il raconté.

Même dans le Forez, ça n’a pas marché du premier coup. Après un premier essai, l’ASSE l’a laissé repartir avec le classique « on te rappellera ». Les recruteurs stéphanois sont pourtant revenus le voir jouer avec son club marseillais, puis lui ont proposé un second essai. Cette fois, ils l’ont gardé.

Le froid, les codes et l’attachement à une ville

Fofana arrive dans le Forez en 2014, au sortir de la troisième. Le choc est rude.

« Au début, je me suis dit : mais qu’est-ce que je fous ici ? », a-t-il reconnu en riant. Il raconte le froid, le cadre strict du centre et les règles qu’on ne peut plus contourner comme à Marseille.

Il a arrêté l’école en seconde, avec l’accord de sa famille et du centre de formation, pour se consacrer entièrement au football.

Avec le temps, la ville a fini par le marquer.

« Il y a une histoire de fou, et tu t’attaches. J’ai vécu de belles années là-bas », a-t-il expliqué. Il a surtout retenu le poids du club dans la vie des Stéphanois : « Quand ça gagne le week-end, ils sont très contents. Quand ça perd, ils sont un peu tristes, et la ville, tu le ressens. »

Il garde aussi le souvenir de générations très talentueuses. Avec William Saliba, il a tout connu des U17 jusqu’aux professionnels, en passant par la Coupe Gambardella remportée en 2019.

« On a grandi ensemble. Je le connais par cœur, il me connaît par cœur, c’est la famille », a-t-il assuré.

Sablé, Gasset et une entrée face à Saint-Maximin

Trois semaines après la Gambardella, Fofana se retrouve sur le banc des pros contre Nice. Pierre-Yves Polomat se blesse, et c’est lui qui entre en jeu, au poste d’arrière droit, face à Allan Saint-Maximin. Il se souvient du conseil reçu de Julien Sablé, alors adjoint : « Tu joues simple, agressif. Tu fais ce que tu sais faire. » La semaine suivante, à Angers, il est titularisé pour la première fois, lors de la dernière journée.

Il a aussi eu un mot pour Jean-Louis Gasset, l’entraîneur qui l’a lancé : « Une personne incroyable. J’ai appris beaucoup. »

Mais c’est surtout à Sablé qu’il attribue ses progrès balle au pied.

« Je n’avais pas cette qualité de relance en moi. C’est lui qui a pris des heures et des heures avec moi », a-t-il raconté.

Lors de la saison 2019-2020, la lutte pour le maintien a aussi servi sa progression.

« Tu défends beaucoup, t’es beaucoup exposé. Pour un défenseur à mon âge, c’était tout bénéf », a-t-il estimé.

Un départ que Puel ne voulait pas

Sa finale de Coupe de France contre le PSG a tout accéléré. Fofana a révélé que l’AC Milan, avec Paolo Maldini au téléphone, était sa première priorité.

« Saint-Étienne ne voulait pas me vendre, mais ils étaient un peu dans l’obligation, par rapport aux problèmes d’argent », a-t-il expliqué. Pour lui, les Verts ont fait monter les enchères, Milan s’est arrêté à sa limite, puis Leicester est arrivé.

Selon lui, Claude Puel s’opposait fermement à la vente, mais le club n’avait pas vraiment le choix. Le jour de la signature, il est arrivé en Angleterre à 9 heures et n’a signé qu’à 23 heures, après une journée de blocages avec Saint-Étienne. « Mon agent était au téléphone, stressé, sa jambe bougeait comme ça. Moi je vois les signaux », s’est-il amusé.

Le dossier s’est finalement débloqué, et c’est l’ASSE qui en a tiré le plus gros bénéfice. La vente reste la plus importante de son histoire.