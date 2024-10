Alors que l'ASSE se déplace à Angers ce samedi, Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Présent, nous avons retranscrit ses propos. Extraits.

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "J'ai le même constat que celui que j'avais fait après la première mi-temps. Elle n’a pas été suffisamment consistante, surtout face à une équipe qui impose un gros impact physique. Nous n’avons pas été au niveau, que ce soit dans l'engagement ou sur le plan technique. Nous pouvions d’ailleurs nous estimer heureux de ne pas être menés plus largement à ce moment-là, juste 1-0.

C’est justement à ce moment-là qu'il fallait réagir, car le score restait encore jouable. Les joueurs ont su se reprendre, et j’ai trouvé la réaction très intéressante. Cela nous laisse d’ailleurs quelques regrets. Autant la première mi-temps n’en suscitait aucun, autant en seconde période, on peut nourrir quelques remords. Quand on encaisse le deuxième but, c'est là que l'équipe a donné un coup d'accélérateur, notamment avec les changements effectués. On a eu deux occasions nettes d'égaliser à 1-1, et c’est à ce moment-là que nous avons pris ce deuxième but, ce qui nous a fait très mal."

ASSE - Angers, les meilleurs ennemis

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "À la fin de ce genre de match, il y a une grosse déception, car on espérait vraiment pouvoir faire quelque chose. Mais c'est aussi un apprentissage face à des adversaires de niveau européen. On voit bien que l’intensité des courses, l'impact physique, et les mouvements sont supérieurs, et si on veut rivaliser à ce niveau, il faudra obligatoirement élever notre jeu.

Il faut en tirer les leçons. Nous avons encore une marge de progression à combler, mais c’est une question de travail, d'investissement, et aussi d'ambition. Si on n’est pas ambitieux face à cette situation, on n’avancera pas.

Il y aura d'autres matchs. Le prochain contre Angers sera très important, comme l’avait été celui contre Auxerre. Ce sont des matchs où il faut absolument prendre des points. Le contexte de ces confrontations doit nous permettre d'apprendre et de progresser. Il y a des points positifs à relever, malgré tout. Cette équipe avance, même dans la difficulté. Elle progresse, tout comme nous. Des résultats récents, comme celui contre Marseille, ou le fait qu'ils ne soient pas loin de s’imposer à Toulouse, montrent qu'ils continuent à progresser. Nous aussi, même si la différence est que nous avons réussi à gagner davantage de matchs."

Le bon souvenir Angevin

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Je remarque que les équipes qui montent, avec des effectifs relativement similaires, rencontrent les mêmes problématiques et partagent les mêmes objectifs. En quelque sorte, ce sont nos meilleurs "ennemis" dans cette lutte. L’histoire se répète un peu. Mais il est vrai que ces matchs restent toujours importants, que ce soit en Ligue 2 ou maintenant en Ligue 1. Ce sont des rencontres cruciales pour les deux équipes.

En termes de gestion, je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences. La pression psychologique est la même dans ce type de matchs. Quand nous avons joué contre Auxerre à domicile, il y avait une grosse attente, et là encore, c'est le cas. Pour eux, étant à domicile, la pression est également forte. Cela n'influence cependant pas vraiment la manière dont on aborde le match.

Concernant mes souvenirs, le premier qui me vient à l’esprit est celui du match de Cardona. C’est là-bas que tout a vraiment démarré pour nous. Ce match avait été pris très au sérieux dès le début, et nous avions fait preuve de beaucoup de solidité tout au long de la rencontre. C'était un match complet, ponctué par un très beau but qui nous avait apporté beaucoup de confiance. J'espère que nous pourrons nous appuyer sur cela pour retrouver cette même confiance. On sait bien que lorsqu’on est en confiance avec le ballon, les choses se passent mieux. Et si nous ramenons un bon résultat de là-bas, nous serons de plus en plus à l’aise."