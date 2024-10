L’ASSE va lancer son mois de novembre par la réception de Strasbourg. Un mois qui verra ensuite les Verts se rendre à Lyon. Un match que les supporters attendent depuis la parution du calendrier. Les stéphanois affronteront ensuite Montpellier, 2 semaines plus tard. Ce mois de Novembre sera clôturé par un déplacement à Rennes. La rencontre a été programmée.

Rennes souvent vainqueur des Verts

L’ASSE n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers déplacements au Rohazon Park. En 2021-2022, Rennes s'impose 2-0 grâce à un doublé de Lovro Majer. Le croate a permis aux Rennais de dominer largement les Stéphanois. Les hommes de Pascal Dupraz ne se sont jamais montrés dangereux lors de cette rencontre. Lors de la saison 2020-2021, c’est l'ASSE qui prend le dessus en s’imposant 2-0 à l'extérieur. Grâce à des buts de Denis Bouanga et Arnaud Nordin. Cette victoire offre aux Stéphanois une bouffée d’air aux homme de Claude Puel. Rennes réalisait alors l’une de ses pires saisons depuis plusieurs années.

En 2019-2020, Rennes arrache le succès au bout du suspense, marquant la première défaite de l’ère Claude Puel. Loïs Diony avait pourtant ouvert la marque. Rennes revient au score grâce au futur barcelonais, Raphinha. Damien Da Silva va crucifier l’ASSE au bout du temps additionnel. Arrivé 2 mois auparavant, Claude Puel connaît son premier revers sur le banc stéphanois. Rennes avait eu moins de mal à venir à bout des Verts, la saison précédente. Mbaye Niang inscrit le 1er but avant que Ben Arfa et Hunou ne crucifient l’ASSE en fin de match. En 2017-2018, les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité, 1-1. Neven Subotic avait ouvert le score pour les Stéphanois. Avant qu’Ismailla Sarr n’égalise pour Rennes. Sur ces 5 rencontres, Rennes affiche un meilleur bilan avec 3 victoires, 1 défaite et 1 nul.

L'ASSE clôturera son mois de novembre en Bretagne

Saint-Étienne ira donc à Rennes pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1. Les Verts clôtureront leur mois de novembre au Roazhon Park. La rencontre entre le Stade Rennais et l’ASSE aura lieu le Samedi 30 novembre 17h. Bein Sports sera chargé de la diffusion.

Programmation complète de la 13ème journée de Ligue 1

Vendredi 29 novembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Stade de Reims – RC Lens

Samedi 30 novembre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Stade Rennais FC – AS Saint-Étienne

Samedi 30 novembre 2024 à 19h00 sur DAZN

Stade Brestois 29 – RC Strasbourg Alsace

Samedi 30 novembre 2024 à 21h00 sur DAZN

Paris Saint-Germain – FC Nantes

Dimanche 1er décembre 2024 à 15h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – LOSC Lille

Dimanche 1er décembre 2024 à 17h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – OGC Nice

Havre AC – Angers SCO

Toulouse FC – AJ Auxerre

Dimanche 1er décembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – AS Monaco