Après une élimination en Coupe de France, le FC Nantes doit rapidement se tourner sur la course au maintien en Ligue 1. Antoine Kombouaré et les Canaris retrouve l'ASSE Geoffroy-Guichard ce dimanche après-midi. L'entraîneur nantais s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes présents. Extraits.

Antoine Kombouaré (Entraîneur du FC Nantes) : "Il y a un nouvel entraîneur et une volonté de faire bouger les choses. On l'a sentir sur les deux matchs, que ce soit contre Reims, avec une victoire importante, et surtout le match contre le PSG. On a vu une équipe qui va être complètement différente de celle qu'on a jouée à l'aller. Il faut oublier ce match à l’aller. Le match aller nous laisse beaucoup de regrets. Je m'attends à une équipe complètement différente, avec une mentalité complètement différente. Même à Paris. Ils ont été bousculés, mais on a vu une équipe généreuse, dynamique, avec beaucoup d’intensité. Ce n'est plus la même équipe."

Kombouaré (Nantes) a observé l'ASSE et Horneland

Antoine Kombouaré (Entraîneur du FC Nantes) : "C'est important de faire un résultat là-bas, parce que vous pouvez mettre un coup sur la tête de l'adversaire. Mais ce n'est pas déterminant, ce n'est pas décisif. L'impact se fera sentir sur Saint-Étienne et sur les autres adversaires du jour. Vous pouvez donc prendre une avance, et ça, c'est bien.

Voilà, ce sont des équipes de notre championnat, exactement. Donc là, c'est le rapport de force entre des équipes qui veulent s'en sortir, qui veulent rester en Ligue 1. Oui, ça va être super intéressant.

Non, mais il y a assez de matière, parce qu'on a regardé ce qu'il faisait chez lui, en Norvège. Et finalement, c'est un copier-coller. C'est un 4-3-3 : quatre défenseurs, une pointe basse pour ressortir les ballons, puis après il a deux numéros 8 et trois attaquants. Ça ressort les ballons à 5, et devant, ça attaque à 5. L'idée, c'est d'alimenter les attaquants. Les attaquants font beaucoup de courses, beaucoup de percussions, et surtout, ils peuvent attaquer à 5. L'objectif, c'est d'amener du surnombre dans les zones offensives là-bas. C'est un jeu énergivore, avec beaucoup d'intensité.

Ce qu'il a montré là, à Saint-Étienne, c'est quelque chose qu'on avait déjà étudié un peu avec Robin. C'est ce qu'il faisait également dans ses équipes quand il était chez lui, en Norvège. Il est très dynamique, très directif. Il est fougueux, il a du jus. C'est un jeune entraîneur qui sort pour la première fois de son pays. C'est une première pour lui. Il a beaucoup d'ambition. Donc ça va être un match intéressant."