Il est l'attraction de ce début d'année dans le Forez. Eirik Horneland est arrivé pour remplacer Olivier Dall'Oglio. L'équipe est en difficulté en occupant une place de barragiste. Toutefois, son arrivée a profondément modifié la façon de jouer de l'équipe. Au point de susciter un espoir concret de maintien pour l'ASSE. Cette semaine, les caméras de France TV Sport sont allées à sa rencontre.

Lors de ces deux premiers matchs de l’année, que ce soit à Geoffroy-Guichard ou au Parc des Princes, l’ASSE a débuté avec beaucoup d’ambition. Jouant avec un bloc haut, les Stéphanois avaient pour consigne de presser intensément afin de récupérer le ballon rapidement. Cette stratégie exigeait une grande concentration et une rigueur constante tout au long des matchs, et les joueurs ont répondu présent. Cela semble être le fruit du caractère et des méthodes de leur nouvel entraîneur, qui a su transmettre ses idées dès ses débuts. Mais quel est son secret ?

Eirik Horneland ne se contente pas de diriger ses joueurs depuis la ligne de touche. Présent très tôt aux entraînements, il installe lui-même le matériel des séances, un travail qu’il considère essentiel pour poser les bases d’une dynamique durable.

"Je suis le leader, mais je mets aussi la main à la pâte."

"Bien préparé l'entraînement, c'est important pour moi. Être un bon exemple pour mes joueurs, être un bon exemple pour mes supporters, être un bon exemple pour tous les membres du club, c'est important. Je suis un membre du staff, je suis le leader mais je mets aussi la main à la pâte. En dehors du terrain, je suis vraiment détendu mais sur la pelouse, à l'entraînement, en match, je suis focus. Je veux montrer ma passion, mon énergie, je suis comme ça ! Je veux voir une équipe aussi active que moi. J'essaie de pousser les joueurs à atteindre leur niveau maximum."

"Petit à petit, nous voulons que Saint-Etienne retrouve l'Europe, c'est notre ambition !" (Eirik Horneland, coach de l'ASSE)

"Saint-Etienne est une ville minière avec de grande valeur comme la solidarité. Nous avons des supporters fantastiques et on doit leur rendre ça. Petit à petit, nous voulons que Saint-Etienne retrouve l'Europe, c'est notre ambition !"

"Ce qui nous a plu, c'est l'intensité qu'il mettait dans ses matchs. Il a l'idée d'avoir plus le ballon dans du jeu combiné, dans les petits périmètres. Pour l'instant, les joueurs semblent adhérer et ont compris rapidement. Maintenant le plus dur, c'est de le faire sur la durée !" confie Loic Perrin.