L'ASSE retrouve Auxerre ce soir. Christophe Pélissier, entraineur de l'AJA s'est présenté en conférence de presse.

Christophe Pélissier, entraineur de l'AJA : "Toujours absent sur blessure, c'est Kevin Danois qui n'est pas rétabli. Osho est suspendu. Ça ne change pas grand-chose. On récupère Jubal. Paul Joly a purgé sa suspension.

Il y a eu 12 défenses différentes utilisées depuis le début de saison. La défense est le socle d’une équipe. Pour diverses raisons, on n'arrive pas à installer une défense, donc c'est compliqué. Je n'ai pas aligné trois matchs d'affilée la même défense. Ce n'étaient pas des choix de ma part, mais des choix forcés. On doit faire avec. Une défense, ce sont des automatismes. Surtout, nous, comme on défend dans une défense à trois."

Des pépins qui s'enchaînent

Christophe Pélissier, entraineur de l'AJA : "On est obligé d'alléger les séances de certains joueurs qui ont des petits soucis. Ça ne crée pas une bonne dynamique. On n'arrive pas à avoir de la continuité. On essaie d'aménager comme on peut les joueurs. Mais ce n'est pas évident. Peut-être que les joueurs ont été surutilisés par rapport à la quantité d'effectifs qui est moindre chez nous. On paie les conséquences à l'heure actuelle, mais on savait qu'on devait passer par là. Il faut savoir faire le dos rond dans ces moments difficiles.

On sait que ce n'est pas la période que tout le monde préfère. Les terrains abîmés, le climat qui est un peu compliqué… On a baissé le volume des entraînements, on essaie de garder la même intensité, mais réduire un petit peu.

Quand on joue le dimanche puis le vendredi, c'est beaucoup de soins et de récupération. On ne fait pas trop d’entraînements très longs. On a essayé de baisser la durée. Voilà, c'est tout un ensemble, mais on essaie d'y remédier au mieux."

L'AJA craint l'ASSE

Christophe Pélissier, entraineur de l'AJA : "Je m’attends à un match très difficile parce qu'on a vu ce qu'a fait Saint-Etienne sur ses trois derniers matchs. Une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité, qui met une énorme pression sur l'adversaire de manière assez haute. On n'a qu'à regarder leur match à Paris, qui est quand même un match qui est le symbole de ce qu'ils veulent faire. C'est une équipe, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, met beaucoup d'intensité, va venir nous chercher très haut. On a vu ce que le coach faisait en Norvège. C'est exactement ce qu'il faisait avec son équipe. On s'attend à un match difficile, mais nous, on se doit aussi de casser cette spirale. On a envie de regagner un match.

Une revanche sur le match aller ? Ça n'a jamais fait avancer les choses ça. Il faut qu'on soit bien conscients du match qu'il faut qu'on fasse demain. En termes de course, d'intensité, et de qualité technique. Il va en falloir pour sortir de leur pression. On devra aussi être plus efficace. On n'est pas assez efficace. La semaine dernière, même si on est à 10, on a autant de situations qu'à Angers. À la sortie, on ne marque pas. Il faut qu'on retrouve des couleurs par rapport à ça. Sur les trois derniers matchs de championnat, on a mis un but.

Plus à l’aise à domicile ? Il faut arrêter de parler des matchs à l'extérieur, des matchs à domicile. Il y a un adversaire, il y a un terrain, il faut qu’on soit performant tout simplement."