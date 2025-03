L'AS Saint-Etienne se déplace au Stade Océane pour un match décisif face au Havre. Pierre Ekwah, joueur de l'ASSE, s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse. Le milieu est notamment revenu sur l’importance des 2 prochaines échéances pour les Verts.

Pierre Ekwah (joueur de l'ASSE) revient sur son absence face à Nice : "Maintenant ça va mieux. J'avais une petite gêne qui aurait pu être pire si je jouais. On a préféré couper court directement. Mais oui, maintenant ça va mieux, j'ai fait ma semaine complète et je suis prêt pour dimanche prochain.

Je suis revenu sur le terrain avec aucune appréhension. J'ai essayé en tout cas les premiers jours de voir comment ça allait. Aujourd'hui, on est vendredi et ça va très bien."

Un enchaînement qui ne décidera pas de l’avenir de l’ASSE

Pierre Ekwah (joueur de l'ASSE) : "C’est sûr que c'est un match important. Je pense que tout le monde le sait. Tout le peuple le sait. Le Havre, c'est un match important pour eux. C'est des concurrents directs. On va chez eux. Il va falloir revenir avec les trois points, parce que c'est l'un des matchs les plus importants qu'on a à jouer prochainement.

Il reste encore beaucoup de matchs après ces deux matchs. On peut gagner les deux et tout perdre. C'est encore pire que la situation d'aujourd'hui. On peut aussi perdre et gagner d'autres matchs après. Mais voilà, on prend un match par un match. C'est sûr que le calendrier fait en sorte qu'on a Le Havre et Montpellier back-to-back. Mais non, la saison, elle ne joue pas là. Elle va jouer jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. C’est ce que le coach nous a dit depuis le début et c'est ce que nous, en tant que joueurs, on s'est dit aussi depuis le début."