L’ASSE a subi une nouvelle déconvenue ce samedi face à l’OGC Nice. Les Verts se sont inclinés 3-1 à domicile, malgré un but de Stassin qui leur avait permis d’espérer. Un CSC de Nadé et des réalisations de Rosario et Guessand ont scellé le sort du match, plongeant les Stéphanois dans le doute.

Comme chaque semaine, l'After foot fait le bilan des différents matchs de la journée. Ce samedi, Daniel Riolo et Grégory Paisley ont discuté du match entre l'ASSE et Nice. Conscient de la bonne volonté stéphanoise, l'insuffisance qualitative de l'effectif est trop limitante pour eux. De plus, ils ajoutent que l'avenir des hommes d'Eirik Horneland n'est pas définitivement scellé puisque la course entre Montpellier, Le Havre et Saint-Etienne (voir Reims) pourrait offrir encore de nombreux rebondissements. Avec un premier épisode ce week-end entre Le Havre et l'ASSE.

"Ils ne sont pas assez forts, ils ne sont pas assez forts, ils n'ont pas le niveau" (Riolo sur l'ASSE)

Daniel Riolo : "Le constat, il est simple, Saint-Etienne essaie de jouer mais ils sont trop faibles. N'importe quelle équipe solide qui prend le ballon et qui place une attaque, ça explose. Ils ne sont pas assez forts, ils ne sont pas assez forts, ils n'ont pas le niveau. Leur peut-être chance, c'est qu'avec la volonté qu'ils mettent dans le jeu. S'ils accrochent 2-3 victoires avec Montpellier qui est à la cave et Le Havre, ce n'est pas terrible... ils ont la possibilité d'accrocher le barrage. Ils sont entourés d'équipes faibles donc ils ont peut-être la possibilité de se sauver par ce biais-là, je dis bien peut-être. Mais eux aussi c'est faible aussi !"

Gregory Paisley : "Ils arrivent à exister face à des équipes qui ne mettent pas les ingrédients nécessaires. Une fois que les autres les mettent, c'est fini. Ils ont une équipe, un groupe pour jouer une vingtaine de matchs en ligue 1 mais pas plus. Tu peux exister en ligue 1 mais pas toute une saison."